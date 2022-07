Diretor de Gremlins diz que Baby Yoda é cópia de criatura do filme de 1984

O cineasta americano Joe Dante disse que a série O Mandaloriano copiou 'descaradamente' uma de suas principais obras. Para o diretor, Grogu, o Baby Yoda, é similar demais a Gizmo, a criatura protagonista de Gremlins, filme de 1984.

A declaração foi dada por Dante durante uma entrevista ao jornal San Francisco Chronicle:

— A longevidade dos filmes é essencial para esse personagem (Gizmo), que é basicamente como um bebê. O que me leva, claro, ao Baby Yoda, que é completamente roubado, uma cópia exata. Descarada, eu diria — disse o diretor de 75 anos.

O cineasta disse ainda que não pensa em processar a Disney, atual dona da Lucasfilm, que produz as obras ligadas ao universo Star Wars. Em entrevistas anteriores, os produtores de O Mandaloriano chegaram a mencionar o E.T, de Steven Spielberg, como uma das influências no design do Baby Yoda.

Os Gremlins devem voltar às telas em uma série animada, programada para estrear no serviço de streaming HBO Max ainda este ano.