Spotify: conheça 'Daylist', a playlist que muda ao longo dia conforme humor do usuário

O Spotify lançou nesta terça-feira, 3, a Daylist, uma playlist personalizada que se adapta ao cotidiano de cada usuário. Por meio do machine learning, a plataforma analisa o estado de espírito do ouvinte ao longo do dia e sugere músicas adequadas para cada momento.

Disponível desde setembro em seis países, incluindo os Estados Unidos, a Daylist chega agora ao Brasil com suporte completo em português, tanto para usuários da versão gratuita quanto para assinantes do plano premium.

O recurso se destaca por sua capacidade de capturar as variações de humor e atividades do dia a dia, criando playlists que se ajustam automaticamente ao contexto do usuário, seja uma manhã de foco no trabalho, uma tarde relaxante ou uma noite de celebração.

Como usar a Daylist?

"Daylist" cria playlist baseada no humor do usuário em determinado momento do dia (Spotify/Divulgação)

O Daylist cria uma playlist diária personalizada para cada usuário do Spotify. A plataforma utiliza inteligência artificial para aprender os hábitos musicais do assinante, incluindo os gêneros e subgêneros que ele escuta em momentos específicos do dia ou da semana.

A ferramenta é dividida em diferentes funções, como "Manhã", "Tarde" e "Noite". A cada atualização, novas músicas são inseridas na lista, acompanhadas de um novo título que reflete o estilo ou a atmosfera daquele momento.

Para acessar o Daylist, o usuário deve ir à aba “Buscar” no Spotify, digitar “daylist” na barra de pesquisa e selecionar a primeira opção. Depois disso, é possível adicionar a lista à biblioteca clicando no símbolo de “+” ou baixar a playlist para ouvir offline tocando na seta para baixo.

O Daylist pode ser compartilhado com amigos e seguidores nas redes sociais. O usuário pode fazer isso clicando no ícone de uma seta saindo de um quadrado e escolhendo um dos três banners disponíveis para compartilhar sua seleção musical, permitindo que outros vejam as músicas que refletem sua energia naquele dia.

A nova playlist também pode ser encontrada no hub "Made For You" do aplicativo do Spotify ou acessando spotify.com/daylist. Os usuários podem salvar uma seleção favorita em sua biblioteca.