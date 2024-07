Spotify reporta crescimento acima do esperado no segundo trimestre após aumento de preços

A gigante sueca de streaming de áudio, Spotify, reportou um crescimento de assinantes no segundo trimestre que superou as projeções dos analistas após implementar aumentos de preços.

Assinantes pagantes cresceram 12% ano a ano, totalizando 246 milhões, segundo balanço da empresa divulgado nesta terça-feira, 23. Esse número supera a média de estimativas dos analistas compiladas pela Bloomberg, que era de 245,2 milhões.

As ações da empresa subiram até 15% antes da abertura do mercado em Nova York. A Receita cresceu para €3,81 bilhões (US$ 4,1 bilhões) no período, em linha com as expectativas dos analistas. Os lucros foram de €1,33 por ação, comparados com as estimativas de €1,04.

O bom momento do Spotify se após uma série de reajustes na operação. O app reduziu significativamente os custos no último ano para aumentar a lucratividade, diminuindo sua força de trabalho e recuando na produção de podcasts.

A empresa também revisou sua abordagem de conteúdo e preços, implementando aumentos na assinatura, planejando novos níveis de plaos e introduzindo audiolivros no final de 2023.

A previsão é de 639 milhões de usuários ativos para o trimestre atual, abaixo das previsões de 650,45 milhões. A estimativa de assinantes pagantes é de 251 milhões, alinhada com as previsões.

“O resultado é que tivemos um trimestre realmente ótimo,” disse o CEO da Spotify, Daniel Ek, em um vídeo postado na plataforma X, afirmando que as atualizações ajudaram a tornar a plataforma “mais atraente”.

Daniel Ek: CEO e fundador do Spotify (Ilya S. Savenok/Getty Images/Getty Images)

Isso inclui recursos chamativos que dependem da interação dos fãs com os criadores, bem como automação. Ek destacou páginas de contagem regressiva, que permitem aos usuários marcar lançamentos de audiolivros, e a implementação do Daylist, uma lista de reprodução personalizada e constantemente atualizada por algoritmos.