5 estratégias para 'sobreviver' no mercado cripto em 2026

O mercado de criptomoedas inicia o ano de 2026 em um contexto onde qualquer projeção baseada no histórico do bitcoin não serve mais de guia ou parâmetro para os investidores, afirmaram os analistas Bernardo Pascowitch e Gabriel Bearlz, da Mercurius Crypto, durante uma transmissão promovida pelo Banco Inter.

Em 2025, o bitcoin atingiu a máxima histórica de R$ 126 mil em outubro, mas registrou em seguida uma correção superior a 33% em relação ao topo. No fechamento anual, o preço do bitcoin consolidou uma queda de 6,3%, frustrando as expectativas gerais de um ano de valorização exponencial.

O JEITO FÁCIL E SEGURO DE INVESTIR EM CRYPTO. Na Mynt você negocia em poucos cliques e com a segurança de uma empresa BTG Pactual. Tenha acesso a carteiras recomendadas por especialistas com rebalanceamento automático. Clique aqui para abrir sua conta gratuita.

Mais importante, destacam os analistas, esse resultado “quebrou o ciclo de quatro anos” estruturado em torno do halving, alterando as bases de análise técnica e fundamentalista que investidores utilizam para antecipar tendências de preço e janelas de oportunidade para rotação de capital entre moedas de alta capitalização e altcoins especulativas.

É consenso entre investidores e analistas que 2026 será um ano de “leitura muito difícil.” Pascowitch observa que mesmo grandes gestores globais preferem não arriscar uma projeção definitiva para o desempenho das criptomoedas nos próximos meses.

Bearlz enfatiza que a estrutura clássica do ciclo de quatro anos foi alterada pelos fluxos recorrentes de capital institucional via ETFs e pela entrada de grandes instituições bancárias no mercado, fatores que alteraram a correlação do bitcoin com ativos tradicionais.

Segundo o analista da Mercurius Crypto, essa nova dinâmica transformou 2025 — inicialmente projetado como o ápice do mercado de alta com base em padrões históricos — em um intervalo de realização de lucros antecipada e ajustes estratégicos de posições por parte de baleias e investidores de longo prazo:

“Esses investidores que estavam no lucro quando o bitcoin bateu a máxima histórica venderam parte dos seus Bitcoins para embolsar parte desse lucro. Esse foi o principal catalisador dessa correção pela qual o mercado está passando no curto prazo.”

5 estratégias de sobrevivência no mercado cripto

Considerando ainda as incertezas sobre a economia dos Estados Unidos e a escalada das tensões geopolíticas globais, investir em criptomoedas em 2026 apresenta desafios inéditos. Nesse contexto imprevisível, os analistas apresentaram cinco estratégias para ajudar os investidores a minimizar riscos e potencializar ganhos.

1. Foco no longo prazo

A primeira recomendação para enfrentar a potencial volatilidade de 2026 é a adoção de um horizonte de investimento de, no mínimo, doze meses. A tese é de que a oscilação de curto prazo, muitas vezes movida por ruídos regulatórios ou dados econômicos pontuais, pode induzir o investidor a tomar decisões emocionais que, geralmente, resultam em perdas financeiras.

Pascowitch reforça que o diferencial para o sucesso dos investimentos em criptomoedas em 2026 será a resiliência:

“É preciso ter calma no curto prazo e foco total no longo prazo.”

2. Evitar o 'medo de ficar de fora' baseado em tendências de curto prazo

A segunda dica ressalta que os investidores não devem tentar antecipar movimentos de preços em janelas curtas, como dias ou semanas, movidos apenas pelo "medo de ficar de fora" (FOMO).

Em um ecossistema cada vez mais influenciado por variáveis macroeconômicas e disputas geopolíticas, a tentativa de antecipar oscilações diárias de preço é considerada uma prática de alto risco e baixíssima eficiência.

O foco deve ser entender os fundamentos dos projetos em que se investe, em vez de tentar “acertar o fundo” ou “prever o topo” em um mercado que opera 24 horas por dia e é suscetível a mudanças bruscas de sentimento, afirma Bearlz.

3. Gestão de risco e alocações conscientes

O mercado de criptoativos, por sua natureza volátil, pode registrar quedas de 20% ou 30% em poucos dias. Por isso, a prudência na alocação de capital é um pilar crítico para a estratégia de sobrevivência.

Os especialistas alertam que os investidores não devem, em hipótese alguma, comprometer recursos destinados a despesas imediatas, compromissos fixos ou reservas de emergência. A regra fundamental é investir apenas o que não afetará o padrão de vida caso o mercado entre em um período prolongado de baixa.

Mercado de baixa do bitcoin continua em jogo e lei da potência mira 'tudo ou nada' em US$ 65 mil

4. Manutenção de reserva de caixa e liquidez

A quarta estratégia consiste em reter uma parcela relevante de liquidez para aproveitar as janelas de oportunidade geradas pelas correções do mercado.

Manter capital disponível em stablecoins ou investimentos de renda fixa de alta liquidez é importante para que o investidor se beneficie de quedas acentuadas, como ressalta Pascowitch:

“O investidor deve ter dinheiro disponível para comprar bons ativos em 2026; o erro comum é gastar todo o capital em um único momento de otimismo e ficar sem fôlego durante as ‘promoções’ do mercado.”

5. Construção de carteira com aportes recorrentes (DCA)

A última recomendação para mitigar os riscos é a execução de aportes recorrentes e diversificados, baseados na estratégia de custo médio (DCA). Em vez de realizar uma única alocação, o investidor executa compras recorrentes com periodicidade pré-definida.

Esta prática visa reduzir o preço médio de entrada e neutraliza o risco de compra em um eventual topo de mercado.

Além disso, a diversificação — incluindo o bitcoin como reserva de valor e outros projetos com fundamentos sólidos — é apontada como essencial para equilibrar a equação entre o risco de desvalorização e o potencial de retorno assimétrico das criptomoedas.

Catalisadores negativos

Bearlz explica que o desempenho das criptomoedas ao longo de 2026 será diretamente influenciado pela política monetária do Banco Central dos EUA (Fed). A manutenção de taxas de juros elevadas ou indicadores de inflação acima do esperado nos Estados Unidos (CPI e PCE) tendem a afastar investidores de ativos de risco, gerando pressão negativa sobre o preço.

Além disso, a correlação elevada entre o bitcoin e as ações de tecnologia é um ponto de atenção: uma eventual correção no valor de mercado das empresas de inteligência artificial (IA) poderia desencadear um efeito cascata de liquidações no mercado cripto.

Catalisadores positivos

No cenário favorável, a aprovação de marcos regulatórios abrangentes, especialmente nos Estados Unidos e na Europa, é vista como um fator que pode destravar bilhões de dólares de investidores institucionais que ainda relutam em se expor aos ativos digitais.

O avanço da infraestrutura bancária para custódia de criptoativos e a integração de sistemas de pagamento com tecnologias blockchain por meio das stablecoins continuam a oferecer um suporte fundamental para o crescimento do mercado no longo prazo, conferindo maior legitimidade e reduzindo a percepção de risco sistêmico associada ao ecossistema.

Dando continuidade a uma nova era inaugurada em 2025, o ano de 2026 testemunhará a consolidação da integração entre as criptomoedas e as finanças tradicionais, segundo os analistas.

O sucesso dos investidores no mercado cripto dependerá cada vez menos da sorte e mais da disciplina na execução de estratégias de gestão de risco e da manutenção de uma perspectiva de longo prazo.

Siga o Future of Money nas redes sociais: Instagram | X | YouTube | Tik Tok