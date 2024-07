Spotify vai adicionar seção de comentários em podcasts

O Spotify anunciou que vai adicionar comentários em podcasts como forma dos criadores de conteúdo interagirem com os ouvintes. O novo recurso expande os recursos já existentes como perguntas e enquetes, que a plataforma introduziu em 2021. De acordo com o Spotify, mais de 9 milhões de ouvintes únicos na plataforma usaram perguntas e respostas ou enquetes neste ano. Esses recursos tiveram crescimento de 80% no ano a ano.

A plataforma também pode expandir a ferramenta de comentários. Maya Prohovnik, vice-presidente de produto de podcast do Spotify, disse ao Techcrunch que “podemos ver um mundo onde estendemos [suporte para comentários] a outros formatos no Spotify, mas sempre queremos fazer o que for certo para o formato e para aqueles tipos de criadores e artistas.”

O recurso de comentários para podcasts “fornece uma maneira controlada pelo criador para os podcasters interagirem com seus fãs no Spotify”, disse um porta-voz da empresa em comunicado compartilhado com Quartz. “Embora estejamos sempre explorando mais maneiras de criadores e artistas alcançarem e interagirem com seus fãs, não temos planos específicos para divulgar neste momento.”

Durante a teleconferência sobre os resultados do primeiro trimestre de 2024, o presidente-executivo da plataforma, Daniel Ek, disse que a empresa está “focada em descobrir fórmulas de sucesso" e que irá adicionar o tanto quanto possível recursos para melhorar a experiência no streaming musical. Ek também disse que o Spotify vem adicionando videoclipes em que os artistas podem interagir com os fãs.

Ek disse que o TikTok e outras plataformas de mídia social “obviamente melhoraram a experiência do usuário” e, como indústria, todas as empresas estão “aprendendo sobre essas tendências e melhores práticas e tentando melhorar nossos produtos”.