Spin-off de Stranger Things estreia com 83% de aprovação no Rotten Tomatoes

Chegou oficialmente à Netflix nesta quinta-feira a série animada Stranger Things: Histórias de 85, derivada do universo criado pelos irmãos Duffer. O título já aparece no agregador de críticas Rotten Tomatoes com avaliação inicial de 83%, superando a última temporada da produção original, que registrou 82%.

O índice considera seis análises até o momento e pode variar conforme novas críticas forem adicionadas.

‘STRANGER THINGS: TALES FROM '85’ debuts with 83% on Rotten Tomatoes. pic.twitter.com/I1PezsufTW — Stranger Things Updates (@Updates_SThings) April 23, 2026

Enredo

Ambientada entre os eventos da 2ª e 3ª temporadas, a série acompanha Mike e seus amigos após Eleven fechar o portal do Mundo Invertido. Quando descobrem que monstros podem ter sobrevivido, o grupo inicia uma investigação em Hawkins, com pistas que os levam ao laboratório local.

O que esperar da nova série

Com o fim de "Stranger Things" em dezembro de 2025, a Netflix não demorou para revisitar o universo da série de sucesso. Nesta semana, a plataforma lança uma nova produção derivada da original.

A novidade é "Stranger Things: Histórias de 85", animação que chega ao catálogo nesta quinta-feira, 23, volta no tempo para contar uma história inédita que se passa entre os acontecimentos da segunda e da terceira temporada da série.

A trama acompanha Onze, Mike, Will, Dustin, Lucas e Max tentando retomar a rotina em Hawkins após os eventos anteriores, em meio a jogos de RPG e dias aparentemente tranquilos.

Mas a calmaria não dura. Durante um inverno rigoroso, algo sinistro desperta sob o gelo e dá início a um novo mistério paranormal. A ameaça levanta dúvidas sobre sua origem, com possíveis conexões com o Mundo Invertido, o laboratório de Hawkins ou a algo ainda desconhecido.

Quais personagens voltam em 'Stranger Things: Histórias de 85'?

A animação traz de volta os personagens centrais, mas agora com novos dubladores na versão em inglês. Entre eles estão Brooklyn Davey Norstedt (Onze), Luca Diaz (Mike), Braxton Quinney (Dustin), Elisha “EJ” Williams (Lucas), Benjamin Plessala (Will) e Jolie Hoang-Rappaport (Max).

Entre os personagens novos está Nikki (Odessa A’zion), uma jovem recém-chegada à cidade que passa a integrar o grupo. Ela é acompanhada pela mãe, Anna (Janeane Garofalo), professora de biologia.

Outro personagem inédito é Daniel Fischer (Lou Diamond Phillips), funcionário de um mercadinho local.

Disponibilidade

Todos os dez episódios da primeira temporada já estão disponíveis na Netflix. A possibilidade de uma segunda temporada não está descartada.