“Sou gay”: a confusão do Tweet deletado de Casillas, ídolo do futebol espanhol

Iker Casillas, goleiro campeão do mundo pela seleção espanhola na Copa do Mundo de 2010 e ídolo do Real Madrid, assumiu a homossexualidade em postagem nas redes sociais na manhã deste domingo, 9, e apagou a declaração na sequência.

“Espero que me respeitem: sou gay”, afirmou o jogador em postagem excluída no Twitter.

A confusão começou com especulações de que a postagem seria uma espécie de brincadeira. O jornal esportivo espanhol Diario AS afirmou que a declaração de Casillas seria uma forma de ironizar e rebater os rumores de um possível romance com a atriz espanhola Alejandra Onieva.

👀 Casillas ha reaccionado a los últimos rumores acerca de su posible romance con Alejandra Onieva a través un llamativo mensaje en Twitter@AS_TikitakAShttps://t.co/3dPQdblmcy — Diario AS (@diarioas) October 9, 2022

Ainda pela manhã, o ex-jogador tweetou que havia tido a conta hackeada e pediu desculpas à comunidade LGBT.

Cuenta hackeada. Por suerte todo en orden. Disculpas a todos mis followers. Y por supuesto, más disculpas a la comunidad LGTB. 🙏 — Iker Casillas (@IkerCasillas) October 9, 2022

Aposentados dos gramados há dois anos, Casillas tem uma trajetória de conquistas no futebol espanhol. Jogou no Real Madrid de 1998 a 2015, com ampla trajetória de títulos que incluem três Liga dos Campeões. Foi capitão da seleção espanhola na Copa de 2010, quando a Espanha conquistou seu primeiro título.

A partir de 2015, Casillas jogou pelo Porto, e acabou aposentado após sofrer um infarto em 2019. O anúncio da saída do futebol profissional ocorreu em agosto de 2020.

