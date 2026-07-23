7 inteligências artificiais pouco conhecidas que podem mudar sua forma de trabalhar

Quando se fala em inteligência artificial, nomes como ChatGPT, Gemini e Claude costumam dominar as conversas.

No entanto, o mercado reúne dezenas de outras ferramentas que vêm ganhando espaço por oferecer recursos específicos para produtividade, pesquisa, programação, criação de conteúdo e organização de informações.

Esse movimento acompanha a rápida expansão da IA generativa. Empresas passaram a desenvolver soluções voltadas para tarefas específicas, permitindo que usuários encontrem alternativas mais adequadas às suas necessidades.

Conhecer essas plataformas pode ampliar as possibilidades de uso da tecnologia no dia a dia.

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Perplexity: pesquisa com respostas fundamentadas

O Perplexity funciona como um mecanismo de busca baseado em IA. Em vez de apenas listar links, ele produz respostas organizadas e apresenta as fontes utilizadas.

Na prática, isso facilita pesquisas sobre temas complexos, comparação de informações e acesso mais rápido a documentos e estudos, reduzindo o tempo gasto navegando entre diferentes páginas.

NotebookLM: documentos organizados pela IA

Desenvolvido pelo Google, o NotebookLM permite que o usuário envie arquivos, apresentações, PDFs e outros documentos para criar uma base personalizada de conhecimento.

A ferramenta responde perguntas utilizando apenas o material fornecido, resume conteúdos, identifica padrões e até gera roteiros de estudo ou reuniões. O recurso é útil para estudantes, pesquisadores e profissionais que trabalham com grandes volumes de informação.

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Gamma: apresentações em poucos minutos

Criar apresentações costuma exigir tempo para organizar estrutura, texto e design. O Gamma automatiza boa parte desse processo.

O usuário informa um tema e a plataforma gera uma apresentação completa, que pode ser editada posteriormente. Além dos slides, também produz páginas interativas e documentos com visual profissional.

Manus: um agente de IA para executar tarefas

Enquanto muitos assistentes respondem perguntas, o Manus foi desenvolvido para executar atividades mais complexas.

Ele pode realizar pesquisas, organizar informações, elaborar documentos, analisar dados e cumprir etapas de um fluxo de trabalho com pouca intervenção humana. Esse tipo de solução representa uma nova geração de agentes de IA, capazes de realizar processos completos.

ElevenLabs: vozes artificiais cada vez mais naturais

A ElevenLabs se tornou conhecida pela qualidade da geração de voz por inteligência artificial.

A plataforma converte textos em áudio com entonação bastante próxima da fala humana e oferece suporte a diversos idiomas. Entre as aplicações estão vídeos, podcasts, materiais educacionais e acessibilidade para pessoas com deficiência visual.

Bolt.new: desenvolvimento sem configuração complexa

O Bolt.new permite criar aplicações utilizando comandos em linguagem natural.

Em vez de configurar manualmente diversas ferramentas de programação, o usuário descreve o que deseja construir, e a plataforma gera o projeto inicial. Embora ainda exija conhecimento técnico para aplicações mais avançadas, reduz significativamente o tempo de desenvolvimento.

Por que vale acompanhar novas ferramentas de inteligência artificial

O mercado de inteligência artificial evolui em ritmo acelerado. Novas plataformas surgem focadas em necessidades específicas, complementando soluções mais conhecidas.

Segundo estudos recentes de consultorias como McKinsey e PwC, empresas têm ampliado o uso da IA em atividades como pesquisa, criação de conteúdo, desenvolvimento de software e automação de processos. Esse cenário favorece o crescimento de ferramentas especializadas, que atendem diferentes perfis de usuários.

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Como escolher a ferramenta mais adequada

Antes de testar uma nova plataforma, vale identificar qual problema ela pretende resolver. Algumas são mais eficientes para pesquisa, enquanto outras se destacam na produção de conteúdo, organização de documentos, programação ou criação de apresentações.

Explorar diferentes soluções ajuda a compreender que o universo da inteligência artificial vai muito além dos assistentes mais populares. À medida que novas aplicações surgem, aumenta também o número de oportunidades para utilizar a tecnologia de forma prática no trabalho, nos estudos e na rotina pessoal.