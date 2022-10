Jojo Todynho é pega de surpresa com anúncio do fim de seu casamento

Após nove meses do casamento com Lucas Souza, a apresentadora Jojo Todynho foi pega de surpresa na tarde de hoje, 8, com o anúncio do fim união com o militar. Souza publicou no Instagram que ele e Todynho não estão mais juntos.

"Nem só de amor uma relação se constitui, o respeito, lealdade e a gratidão são essenciais! Em respeito as pessoas que tem um carinho pelo casal e com muita dor no coração, passando pela fase mais difícil da minha vida aonde estou em um lugar que não tenho ninguém, comunico que eu e Jordana não estamos mais casados!", publicou Souza.

Em seguida, Jojo publicou em seu perfil que estava passeando em um shopping e não sabia do ocorrido. Mas que, durante o dia houve uma briga entre o casal. "Hoje, eu e o Lucas tivemos briga de casal, como todo mundo, e ele tomou a atitude dele. E está tudo certo. Se ele tomou a atitude dele, está tudo maravilhosamente bem. E é isso, vamos curtir o sábado. Beijo, fiquem com Deus!", disse nos stories.

Souza, então publicou alguns vídeos em seu perfil, falando sobre a atitude da ex-mulher. O conteúdo foi apagado e substituído pelo seguinte texto: "Realmente muito esperado essa reação dela! Não sabe de nada? Essa é mais uma atitude que tem e mostra o quanto o nosso relacionamento era insignificante para ela, eu não vou contar as situações que levaram ao término porque não vou expor a pessoa".

Em seguida escreveu: "Não tem nada a ver com a última polêmica que deu que ela é minha primeira namorada e esposa! Na verdade, me orgulho disso".

Jojo disse em seus stories que está muito triste, mas que não ficará cabisbaixa.

