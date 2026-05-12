Charli XCX vira acionista da Nothing, empresa avaliada em US$ 1,3 bilhão

Charli XCX: cantora virou acionista e embaixadora da Nothing (Nothing/Reprodução)
Repórter
Publicado em 12 de maio de 2026 às 09h21.
Última atualização em 12 de maio de 2026 às 09h38.
A cantora britânica Charli XCX anunciou nesta terça-feira, 12, que se tornou acionista da companhia de eletrônicos Nothing. A parceria, revelada pela Vogue, também inclui o papel de primeira embaixadora global da marca — cargo inédito na história da empresa.
"Quando estou criando, estou sempre pensando em como meu trabalho será experienciado no mundo, e adoro como os fones de ouvido da Nothing soam e são projetados", disse a cantora à Vogue.
A decisão de se tornar investidora, e não apenas garota-propaganda, segue movimento recente no mercado. No mês passado, o ator Timothée Chalamet ingressou como sócio minoritário da relojoeira Urban Jürgensen após anos como colecionador da marca.
"Charli queria uma participação real no que estamos construindo, e nós queríamos uma parceira com comprometimento genuíno", disse Charlie Smith, diretor de marca da Nothing.
Fundada em Londres em 2020 pelo CEO Carl Pei, a Nothing superou US$ 2 bilhões em receita acumulada e fechou US$ 1 bilhão apenas em 2025.
A empresa concluiu uma rodada Série C de US$ 200 milhões, atingindo valuation de US$ 1,3 bilhão, e conta com 900 funcionários em escritórios em Londres, San Francisco, Tóquio, Shenzhen, Nova Délhi e Bangkok.
Para o segundo semestre, a companhia planeja abrir lojas próprias em San Francisco e Nova York. Atualmente, sua presença nos EUA se limita à Amazon.
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A escolha de Charli XCX não é à toa. Segundo Smith, o nome da cantora apareceu na primeira apresentação de estratégia de marca que ele fez na Nothing como "personificação da criatividade rebelde".
O álbum Brat, lançado em 2024, gerou mais de US$ 22,5 milhões em valor de impacto de mídia no primeiro mês.