Sobrinho de Michael Jackson o interpretará em cinebiografia; veja quem é o ator

Na linha das cinebiografias de grandes artistas da história da música, o próximo da mira é o rei do pop, Michael Jackson. E os produtores prepararam uma baita surpresa para o filme: o ator que dará vida ao ícone será o próprio sobrinho de Michael, Jaafar Jackson.

Jaafar é cantor e ator, filho de Jermeine Jackson — irmão de Michael e integrante dos Jacksons 5. Ele fará a cinebiografia a partir da direção de Antoine Fuqua, responsável por Emancipation, Dia de Treinamento e Trem Bala. Foi Fuqua inclusive quem anunciou o papel de Jaafar, por meio de sua conta no Instagram.

Michael ainda não tem data de estreia. O filme é uma produção da Lionsgate e Graham King, produtor de Bohemian Rhapsody, e terá roteiro de John Logan, que concorreu ao Oscar pelos trabalhos em Gladiador.

"Orgulhosos em anunciar Jaafar Jackson como Michael — o evento cinematográfico que explora a jornada do homem que se tornou o Rei do Pop. Em breve"

Quem é Jaafar Jackson?

O artista, de 26 anos, também é cantor e já fez inúmeros hits e clipes — um deles até no Brasil, em 2019. Jaafar é sobrinho direto de Michael Jackson, filho do terceiro irmão mais velho dele, Jermeine Jackson.

O clipe gravado no Brasil, no Morro do Vidigal (RJ), traz a primeira música original do cantor. Com inspiração no legado do tio, Jaafar também traz o famoso moonwalk no vídeo.

Ele começou a cantar com apenas 12 anos, conforme aponta a exclusiva do Deadline.