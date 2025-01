'Sintonia': Netflix anuncia festival gratuito em SP com MC Hariel, MC IG, Duquesa e mais

A Netflix anunciou o festival gratuito "Sintonia – O Último Baile" para celebrar a quinta e última temporada da série brasileira “Sintonia”. O evento acontece no dia 1º de fevereiro, das 12h às 22h, no Memorial da América Latina, em São Paulo.

O line-up inicial conta com artistas como MC Hariel, Tasha & Tracie, MC IG, Duquesa, MC Menorzinha e RT Mallone. Novos nomes serão divulgados em breve nas redes sociais da Netflix e no Instagram oficial de “Sintonia”.

Aberto exclusivamente para maiores de 18 anos, o festival oferecerá ingressos gratuitos para até 13 mil pessoas. Além do palco principal, o evento terá o Palco Fluxo, com curadoria de grandes bailes funks de São Paulo, incluindo DZ7 (zona sul), Ruinha (zona norte), Baile do Céu (zona leste) e São Jorge (zona oeste). A programação também contará com batalhas de rimas e atrações surpresas.

Como comprar ingressos?

Os ingressos deverão ser retirados presencialmente em pontos físicos, com limite de dois por CPF, sujeito à lotação do espaço. A Netflix ainda divulgará os locais para retirada no site oficial do evento.

A temporada final de “Sintonia” chega ao catálogo da Netflix no dia 5 de fevereiro.