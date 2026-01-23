Como pequenas empresas estão usando IA para competir com gigantes na hora de contratar

O desenvolvimento da inteligência artificial é promissor e o cenário para os profissionais desta área é otimista. (MTStock Studio/Divulgação)
Redatora
Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 11h54.
Para pequenas empresas e empreendedores, contratar a pessoa certa é uma das decisões mais estratégicas que se pode tomar. Mas em 2026, o tempo para preencher vagas diminuiu, as exigências cresceram e os erros custam caro.
Ao mesmo tempo, a inteligência artificial está deixando de ser um luxo exclusivo das grandes empresas de tecnologia e se tornando uma ferramenta acessível — e poderosa — para quem precisa escalar com agilidade e precisão.
O LinkedIn Hiring Pro, por exemplo, é um agente de IA voltado para pequenas empresas que está ajudando a encontrar candidatos qualificados mais rápido, com menos esforço e mais eficiência. As informações foram retiradas de Entrepreneur.
DESCUBRA COMO EMPREENDER COM O 8º RASILEIRO MAIS RICO ABAIXO DOS 30 ANOS: o sucesso começa com o primeiro passo. Garanta sua vaga na masterclass e impulsione sua jornada empreendedora!
44% dos pequenos negócios usam inteligência artificial, diz Sebrae. Agora, estão usando essa tecnologia para otimizar tarefas que antes consumiam tempo precioso, como triagem de currículos, análise de competências e agendamento de entrevistas.
Com isso, empresas que usam IA no recrutamento estão economizando até 6 horas por semana e acelerando contratações logo na primeira semana de uso.
Em vez de filtrar perfis manualmente, a IA ajuda a mapear talentos que antes ficariam invisíveis.
Candidatos com habilidades raras ou trajetórias fora do comum passam a ser considerados. Isso não só acelera o processo, mas também eleva a qualidade das contratações.
Empreendedores e times enxutos estão tratando a IA como uma espécie de "mini-assistente", que libera tempo para focar no que realmente importa: pessoas.
Brooke Bayerl, profissional de RH em uma empresa industrial, descreve a IA como a peça que faltava para conseguir contratar bem mesmo sendo uma equipe de uma pessoa só.
DESCUBRA COMO EMPREENDER COM O 8º RASILEIRO MAIS RICO ABAIXO DOS 30 ANOS: o sucesso começa com o primeiro passo. Garanta sua vaga na masterclass e impulsione sua jornada empreendedora!
Para negócios com orçamento limitado, a IA virou um fator de escala, onde é possível crescer sem multiplicar o time.
O Na Prática convida você a dar o próximo passo em sua jornada empreendedora!
Na masterclass gratuita com Pedro Franceschi, co-fundador da Brex, você aprenderá os segredos do Vale do Silício e como aplicar princípios de liderança e equilíbrio para alcançar um sucesso extraordinário.
Não perca essa oportunidade única de aprender com um dos maiores visionários do mercado global. As inscrições são gratuitas e as vagas são limitadas. Inscreva-se agora e comece sua jornada para o sucesso!