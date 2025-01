Os 5 melhores filmes e séries para maratonar no fim de semana

Entre drama e suspense, documentários e séries, o final de semana do ano está recheado de lançamentos nos serviços de streaming. Na Netflix, três estreias, incluindo a série Terra Indomável, uma dramatização fictícia e uma análise da violenta colisão de culturas, religiões e comunidades, com homens e mulheres lutando e dando a vida para manter o controle da terra.

Terra Indomável (Netflix)

Estados Unidos, 1857. Tudo é caos e confusão. A dor está em toda parte. A inocência e a tranquilidade estão perdendo a batalha para o ódio e o medo. A paz praticamente não existe, poucas pessoas são benevolentes, e a maioria nem sabe o que é compaixão. Nenhum lugar é seguro nessas terras violentas, e só um objetivo importa: sobreviver. "Terra Indomável" é uma dramatização fictícia e uma análise da violenta colisão de culturas, religiões e comunidades, com homens e mulheres lutando e dando a vida para manter o controle da terra.

Ad Vitam (Netflix)

Após escapar de uma tentativa de assassinato, Franck Lazareff precisa encontrar sua mulher, Léo, que foi sequestrada por um bando misterioso de homens armados. Com o passado de ex-integrante de um grupo de elite em seu encalço, ele se vê no meio de um escândalo do governo que está muito além do seu controle.

Jerry Springer: Brigas, Câmera, Ação (Netflix)

Esta série em duas partes conta a história do The Jerry Springer Show como nunca antes. Repleta de entrevistas extraordinárias e revelações em primeira mão, a série explora como esse talk show se tornou um dos maiores e mais chocantes sucessos da TV na década de 1990. Mas essa fachada de entretenimento escondia verdades sombrias. Os depoimentos de produtores e ex-participantes do The Jerry Springer Show revelam um panorama muito mais obscuro, mostrando toda a destruição que o programa causou e levantando novas questões sobre quem foram os responsáveis e até onde podemos chegar em nome do entretenimento.

On Call (Prime Video)

On Call nos coloca dentro do carro da polícia e nas ruas com a Polícia de Long Beach. Por meio do treinamento da oficial Traci Harmon e do novato Alex Diaz, a série examina como as complexidades do trabalho afetam a condição humana.

Pepe (Mubi)

Narrado pelo infame hipopótamo de Pablo Escobar, Pepe é uma mistura fascinante de documentário e narrativa experimental sobre colonialismo, escravidão e ditaduras na América Latina. Baseado em uma história real e premiado com o Urso de Prata de Melhor Diretor na Berlinale 2024, este trabalho de Nelson Carlos de los Santos Arias repensa a colonização global e o exílio contado pelo próprio animal, em uma história visualmente hipnótica.