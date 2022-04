Shows do Iron Maiden no Brasil: veja preços e datas

A banda Iron Maiden virá para o Brasil neste ano e os ingressos para ver os shows começaram a ser vendidos nesta quinta-feira, 28. Além da apresentação no Rock In Rio, o grupo fará outras três apresentações. Os shows fazem parte da turnê Legacy of The Beast.

Ao todo, a banda tem mais de 100 milhões de discos vendidos e já se apresentou em 63 países.

Datas dos shows do Iron Maiden no Brasil

27/8 em Curitiba, no Pedreira Paulo Leminski

30/8 em Ribeirão Preto, no Arena Eurobike

4/9 em São Paulo, no Estádio do Morumbi

Onde comprar ingressos para os shows do Iron Maiden

Os ingressos são vendidos no site da Live Pass. Para comprar, é necessário preencher um cadastro com dados pessoais e finalizar a transação com cartão de crédito.

Quanto custa ir ao show do Iron Maiden

O valor mínimo dos ingressos varia de cidade para cidade. Em São Paulo, os ingressos custam a partir de R$ 120,00, enquanto em Ribeirão Preto esse valor é de R$ 125,00 e, em Curitiba, de R$ 200,00. Para cada um deles, serão disponibilizados três setores (arquibancada, pista e pista premium).