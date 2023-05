Shows da Virada Cultural 2023 SP no domingo: confira horário dos palcos e a programação completa

A Virada Cultural 2023 de São Paulo começa nesta sábado, 27, em mais de 12 palcos espalhados pela cidade, três a mais do que na edição anterior. As atrações também irão se apresentar em unidades do Sesc e Casas de Cultura.

Segundo o prefeito Ricardo Nunes, o evento, que completa a sua 18ª edição, deve movimentar cerca de R$ 400 milhões na economia da cidade e reunir 4 milhões de pessoas. O investimento municipal é de cerca de R$ 40 milhões.

Segundo a prefeitura, as principais atrações deste domingo são Iza, Alceu Valença, Emicida, Pixote, Djonga, Léo Santana, Fundo de Quintal, Jorge Aragão, Roupa Nova, Tom Zé, Marina Sena, entre outros.



Para você conseguir escolher quais atrações vai aproveitar neste domingo, a EXAME mergulhou na programação do evento e detalhou os horários dos shows em todas as regiões da cidade.

A programação é sujeita a alteração. Os espaços estão sujeitos a lotação. Consultar idade indicativa dos eventos.

Shows da Virada Cultural 2023 SP hoje, domingo

Shows da Virada Cultural no centro no dia 28/05; veja horários

Palco Anhangabaú

9h30 - Banda da PM + Daniela Araújo

11h30 - Homenagem Rita Lee por Beto Lee com Paula Lima

12h30 - Filhos da Bahia convida Carlinhos Brown, Reinaldinho e Tonho Matéria

16h - Alceu Valença

18h30 – Iza

Palco São João

3h - TONYYYMON

10h30 - Billy Saga

12h30 - Só Vendo para Crer

15h - Arquétipo Rafa

17h30 - Gavi

Chácara Lane

16h - Cheiro de Fulô

SESC Consolação

15h - Céu

18h - Céu

SESC Avenida Paulista

0h - Discopédia

17h30 - Quebrada Queer

SESC 24 de Maio

16h - As Obscênicas

SESC Belenzinho

18h - Dunstin Farias

NORTY - Ocupação Amazônica

0h - Je Treme Mon Amour + MC Pokaroupas

2h30 - Maniva

10h - Coletivo Caboquice + Raízes do Carimbó

12h - D'água Negra

14h - Layse + Arthur da Silva

16h - Gaby Amarantos

18h - Los Mirlos

Shows da Virada Cultural na Zona Sul no dia 28/05; veja horários

Palco Parelheiros

15h - Fundo de Quintal

15h - Djonga

17h - Tarcísio do Acordeon

Palco Heliópolis

13h - Ao Cubo

15h - Edson Gomes

17h - Tierry

Palco Bristol

13h - Rastapé

15h - MC Caveirinha

17h - MC Kekel

Palco M’Boi Mirim

13h - André e Felipe

15h - Turma do Pagode

17h - Léo Santana

Palco Rio Piraporinha

13h - Renascer Praise

14h - Afrocidade

Palco Rio Ipiranga

12h - D'Grand'stilo

14h - MC Davi

16h - Dj Zulu

Palco Grajaú

13h - Roupa Nova

15h - Netinho de Paula

17h - Yago Oproprio

17h - Brime

Palco Campo Limpo

13h - Cassiane

15h - Solange Almeida

Palco Rio Diniz

12h - Padre Alessandro Campos

14h - Jorge Vercillo

16h – Papatinho

Palco Represa do Guarapiranga

12h - Flavio Victor

16h - Loubet

Palco Capela do Socorro

13h - Banda Dominus

15h - Jorge Aragão

17h - Zé Vaqueiro

Casa de Cultura M' Boi Mirim

15h - Abayomy convida Dele Sosimi

SESC Campo Limpo

14h - Pagogeu

17h - Pagode do Rodrigueta Convida Raquel Tobias

SESC Interlagos

16h - Far From Alaska

SESC Santo Amaro

12h - Hélio Ziskind

12h - Disco é Brinquedo

16h - Chuveiro in Concert com Érika Martins

SESC Vila Mariana

17h - DJ Set com DJ K-Mina

18h - Uli, Tereza Gama, João Parahyba, Grazzi Brasil e DJ Erick Jay

SESC Ipiranga

18h - Ellen Oléria Canta Beyoncé

Casa de Cultura Chico Science – Ipiranga

12h - Orleans Street Jazz Band

14h - Jeff Moraes

Casa de Cultura Santo Amaro Júlio Guerra

14h - DJ NUTS

16h - Indígenas Futuristas

17h - Curumin - 20 anos de carreira

18h - Nego Bala

Casa de Cultura Santo Amaro Manoel Mendonça

16h - Rudã e Raphael

Centro Cultural Culturas Negras "Mãe Sylvia de Oxalá"

18h - Vocal Kuimba

Shows da Virada Cultural na Zona Leste no dia 28/05; veja horários

Palco Cidade Tiradentes

17h - Pixote

Palco Itaquera

11h - Mundo Bita

13h - Aline Barros

15h - Tasha e Tracie

17h - MC Cabelinho

Palco São Miguel Paulista

13h - Clóvis Pinho

15h - Roberta Miranda

17h - Dilsinho

Palco Rio Itaqueruna

12h - Jonas Villar

14h - Lucyana Villar

16h - Di Propósito

Palco Rio Ribeirão

12h - Kira Garcez

14h - Grupo Bom Gosto

17h - MC Dede

Palco Largo do Rosário

10h - Adriana Farias

10h30 - Vera Bianca e Roda de Violeiros

12h - Tonico e Tinoco

15h - Congada de Santa Efigênia de Mogi das Cruzes

16h - Ana Cacimba Azeviche

Casa de Cultura São Mateus

18h - Expressão Ativa

Casa de Cultura São Miguel

14h - Blues Etílicos

16h - Dona Bernadete a Tulipa do Samba

Centro Cultural Vila Formosa

14h - Laila Al Habash

Casa de Cultura São Rafael

10h - Curumierê - Desperte a Criança em você

18h - Mestrinho

Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes – Área externa

12h - Cheiro de Fulô

13h - Haikaiss

Casa de Cultura de Brasilândia

12h - Quebrada Instrumentral

16h - Faraonika

SESC Itaquera

15h - Grupo Triii

Shows da Virada Cultural na Zona Norte no dia 28/05; veja horários

Palco Brasilândia

12h - Colo de Deus

15h - Vanessa da Mata

17h - Emicida

Palco da Juventude

13h - MC Soffia

15h - Marquinhos Sensação

Palco Rio Piatã

12h - Kemilly Santos

Palco Parada Inglesa

13h - Leidy Murilho

17h - Ferrugem

Palco Perus

13h - Thales Lessa

15h - Leo & Junior

17h - Froid

Palco Rio Cabuçu

14h - Jonathan Ferr

16h - Black Pantera

Casa de Cultura São Rafael

16h - Banda Sudestino

Shows da Virada Cultural na Zona Oeste no dia 28/05; veja horários

Palco Butantã

13h - Eli Soares

15h - AnaVitória

17h - Marina Sena

Palco Rio Pirajussara

12h - Kemuel

14h - Supla

16h - Melim

Palco Tendal da Lapa

11h - Let's Bowie

13h - Sofía Viola

17h - Tulipa Ruiz

Centro Cultural Tendal da Lapa

15h - Tom Zé

SESC Pompéia

10h30 - Chroma Key ao Vivo: Realeza do Brega

15h - Karaokêra Querida

18h - Otto Canta Reginaldo Rossi

SESC Pinheiros

17h - Um Tza Fanfarra - Kapelye

18h - Ivan Lins - "A Gente Merece Ser Feliz "

Centro Cultural da Diversidade – Arena

14h - Sodomita

16h - Jup do Bairro

Casa de Cultura Butantã