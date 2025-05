Além do The Town, Green Day anuncia shows em Rio e Curitiba; veja quando começa a venda de ingressos

A banda Green Day, que se apresenta no festival The Town, anunciou duas novas datas de shows no Brasil em 2025. A turnê inclui apresentações no Rio de Janeiro e em Curitiba, além da passagem pelo evento em São Paulo.

As datas confirmadas são:

7 de setembro, no The Town, em São Paulo

9 de setembro, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro

12 de setembro, na Ligga Arena, em Curitiba

Quando começa a venda de ingressos para os shows do Green Day?

A venda geral dos ingressos começa no dia 4 de junho, por meio da plataforma Livepass.

Confira os preços

No Rio de Janeiro, os preços variam de R$ 175 (cadeira superior, meia-entrada) até R$ 4.090 (pacote VIP, inteira).

Em Curitiba, os valores vão de R$ 215 (cadeira superior, meia-entrada) a R$ 4.120 (pacote VIP, inteira).

Quais são as datas do The Town 2025?

A venda geral dos ingressos para o The Town 2025 começa nesta terça-feira, 27, ao meio-dia. O festival acontece nos dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Veja o line-up e a programação do The Town 2025

6 de setembro

Palco Quebrada

MC Hariel

Tasha & Tracie

Batalha da Aldeia – Superliga The Town

São Paulo Square

Stacey Ryan

Joabe Reis

SP Square Big Band com Tony Gordon

SP Square Big Band

The Tower

Victor Lou & GBR

7 de setembro

Skyline

Green Day

Sex Pistols

Bruce Dickinson

Capital Inicial

The One

Iggy Pop

Pitty

CPM 22

Supla & Inocentes

Palco Quebrada

Black Pantera

Punho de Mahin & MC Taya

Batalha da Aldeia – Superliga The Town

São Paulo Square

Kamasi Washington

Orquestra Mundana Refugi

SP Square Big Band com Clariana

SP Square Big Band

The Tower

Cat Dealers

12 de setembro

Skyline

Backstreet Boys

Jason Derulo

Ceelo Green

Jota Quest

The One

Luísa Sonza

Pedro Sampaio

Duda Beat

Di Ferrero

Palco Quebrada

Kayblack

Duquesa

Batalha da Aldeia – Superliga The Town

São Paulo Square

Snarky Puppy

Leo Gandelman

SP Square Big Band com Alaíde Costa & Claudette Soares

SP Square Big Band

The Tower

Dubdogz

13 de setembro

Skyline

Mariah Carey

Jessie J

Ivete Sangalo

Natasha Bedingfield

The One

Lionel Richie

Palco Quebrada

Criolo

Péricles convida Dexter

Batalha da Aldeia – Superliga The Town

São Paulo Square

Jacob Collier

Vanessa Moreno

SP Square Big Band com Annalu e Ricardo Arantes

SP Square Big Band

The Tower

LIU

14 de setembro

Skyline

Katy Perry

Camila Cabello

J Balvin

Iza

Palco Quebrada

Belo (Embaixador do Palco Quebrada)

Orquestra Sinfônica de Heliópolis

Batalha da Aldeia – Superliga The Town

São Paulo Square

Jacob Collier

João Bosco Quarteto

SP Square Big Band com Amanda Maria

SP Square Big Band

The Tower