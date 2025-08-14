Esporte

CBF detalha calendário das quartas de final da Copa do Brasil 2025; veja como fica

Os detalhes do calendário estão sujeitos a alteração conforme determinação da CBF

Copa do Brasil (CBF/Divulgação)

Publicado em 14 de agosto de 2025 às 12h05.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou o calendário oficial das quartas de final da Copa do Brasil 2025, trazendo grandes confrontos para o torneio.

As partidas de ida acontecerão na semana do dia 27 de agosto, enquanto os jogos de volta estão agendados para a semana do dia 11 de setembro.

Grandes clássicos nas quartas de final

Os confrontos das quartas de final desta edição prometem ser emocionantes, com clássicos estaduais entre grandes equipes:

  • Atlético-MG x Cruzeiro – Arena MRV

  • Athletico-PR x Corinthians – Ligga Arena

  • Vasco x Botafogo – São Januário

  • Bahia x Fluminense – Arena Fonte Nova

Jogos de ida: datas e horários

A partida de ida da Copa do Brasil ocorrerá nas seguintes datas:

  • 27 de agosto (quarta-feira):

    • Atlético-MG x Cruzeiro às 19h30

    • Athletico-PR x Corinthians às 21h30

    • Vasco x Botafogo às 21h30

  • 28 de agosto (quinta-feira):

    • Bahia x Fluminense às 19h30

Jogos de volta: datas e locais

As partidas de volta já estão marcadas para a semana seguinte, com os jogos acontecendo nos seguintes horários e locais:

  • 10 de setembro (quarta-feira):

    • Fluminense x Bahia às 19h no Maracanã

  • 11 de setembro (quinta-feira):

    • Cruzeiro x Atlético-MG às 19h30 no Mineirão

    • Corinthians x Athletico-PR às 21h30 na Neo Química Arena

    • Botafogo x Vasco às 21h30 no Nilton Santos

Chaveamento e caminho para a final

O chaveamento já está definido até a final, com o vencedor do duelo mineiro (Atlético-MG x Cruzeiro) enfrentando o vencedor de Athletico-PR x Corinthians nas semifinais.

Do outro lado da chave, o vencedor do clássico carioca entre Vasco e Botafogo enfrentará o classificado do confronto entre Bahia e Fluminense.

Premiação para os classificados

A CBF também divulgou a premiação para os clubes que alcançarem as quartas de final:

  • Classificados para as quartas: R$ 4.740.750

  • Semifinalistas: R$ 9.922.500

  • Vice-campeão: R$ 33.075.000

  • Campeão: R$ 77.175.000

