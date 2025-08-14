CBF detalha calendário das quartas de final da Copa do Brasil 2025; veja como fica

Copa do Brasil (CBF/Divulgação)
Redação Exame
Publicado em 14 de agosto de 2025 às 12h05.
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou o calendário oficial das quartas de final da Copa do Brasil 2025, trazendo grandes confrontos para o torneio.
As partidas de ida acontecerão na semana do dia 27 de agosto, enquanto os jogos de volta estão agendados para a semana do dia 11 de setembro.
Os confrontos das quartas de final desta edição prometem ser emocionantes, com clássicos estaduais entre grandes equipes:
Atlético-MG x Cruzeiro – Arena MRV
Athletico-PR x Corinthians – Ligga Arena
Vasco x Botafogo – São Januário
Bahia x Fluminense – Arena Fonte Nova
A partida de ida da Copa do Brasil ocorrerá nas seguintes datas:
27 de agosto (quarta-feira):
Atlético-MG x Cruzeiro às 19h30
Athletico-PR x Corinthians às 21h30
Vasco x Botafogo às 21h30
28 de agosto (quinta-feira):
Bahia x Fluminense às 19h30
As partidas de volta já estão marcadas para a semana seguinte, com os jogos acontecendo nos seguintes horários e locais:
10 de setembro (quarta-feira):
Fluminense x Bahia às 19h no Maracanã
11 de setembro (quinta-feira):
Cruzeiro x Atlético-MG às 19h30 no Mineirão
Corinthians x Athletico-PR às 21h30 na Neo Química Arena
Botafogo x Vasco às 21h30 no Nilton Santos
O chaveamento já está definido até a final, com o vencedor do duelo mineiro (Atlético-MG x Cruzeiro) enfrentando o vencedor de Athletico-PR x Corinthians nas semifinais.
Do outro lado da chave, o vencedor do clássico carioca entre Vasco e Botafogo enfrentará o classificado do confronto entre Bahia e Fluminense.
A CBF também divulgou a premiação para os clubes que alcançarem as quartas de final:
Classificados para as quartas: R$ 4.740.750
Semifinalistas: R$ 9.922.500
Vice-campeão: R$ 33.075.000
Campeão: R$ 77.175.000