Shawn Mendes está no Brasil de novo — e acompanhado

Cantor canadense foi visto em Alagoas, Nordeste do Brasil, com Bruna Marquezine

Shawn Mendes: cantor foi visto em Alagoas, no Norteste do Brasil. (Reprodução/X)

Da Redação
Redação Exame

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 20h03.

É real: Shawn Mendes está novamente no Brasil. Desta vez, o cantor foi flagrado em Alagoas, com a atriz Bruna Marquezine e seus amigos.

O artista canadense passou quase um mês no país em novembro, quando aproveitou a passagem pelo show no festival Rock The Mountain para curtir a brasilidade.

Na época, o astro foi visto com Marquezine em clima de romance, aproveitou para fazer compras no Brás, em São Paulo, e até deu uma passada no Shopping Pátio Paulista, na Avenida Paulista.

Agora, Mendes aproveita as praias paradisíacas do Nordeste para o Réveillon. Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, o cantor e a atriz aparecem juntos no mar de São Miguel dos Milagres.

Uma conta dedicada ao canadense postou as imagens no X (antigo Twitter).

 

O cantor também aproveitou para jogar vôlei de praia. Um vídeo também registrou o momento.

