Shawn Mendes está no Brasil de novo — e acompanhado

Shawn Mendes: cantor foi visto em Alagoas, no Norteste do Brasil. (Reprodução/X)
Redação Exame
Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 20h03.
É real: Shawn Mendes está novamente no Brasil. Desta vez, o cantor foi flagrado em Alagoas, com a atriz Bruna Marquezine e seus amigos.
O artista canadense passou quase um mês no país em novembro, quando aproveitou a passagem pelo show no festival Rock The Mountain para curtir a brasilidade.
Na época, o astro foi visto com Marquezine em clima de romance, aproveitou para fazer compras no Brás, em São Paulo, e até deu uma passada no Shopping Pátio Paulista, na Avenida Paulista.
Agora, Mendes aproveita as praias paradisíacas do Nordeste para o Réveillon. Em um vídeo que viralizou nas redes sociais, o cantor e a atriz aparecem juntos no mar de São Miguel dos Milagres.
Uma conta dedicada ao canadense postou as imagens no X (antigo Twitter).
Shawn Mendes e Bruna Marquezine hoje na praia em São Miguel dos Milagres ❤️ pic.twitter.com/igQAJl5NDW
— Shawn Mendes Brasil (@ShawnMendesBRA) December 30, 2025
O cantor também aproveitou para jogar vôlei de praia. Um vídeo também registrou o momento.
Shawn Mendes jogando vôlei em São Miguel dos Milagres 🏐 pic.twitter.com/Wvzuweylq9
— Shawn Mendes Brasil (@ShawnMendesBRA) December 30, 2025