Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Shakira grava vídeo sobre show no Rio: 'Brasil, eu te amo'

O show de Shakira faz parte do Todo Mundo no Rio, que já recebeu Madonna em 2024 e Lady Gaga em 2025

(Robert Marquardt/Getty Images)

(Robert Marquardt/Getty Images)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 16h00.

Última atualização em 12 de fevereiro de 2026 às 16h03.

Após a confirmação do megashow programado para maio nas areias de Copacabana, a cantora colombiana Shakira gravou um vídeo saudando o público brasileiro. No post, a artista disse que vai "cantar, dançar e sambar na praia mais icônica do mundo".

O show de Shakira faz parte do Todo Mundo no Rio, que já recebeu Madonna em 2024 e Lady Gaga em 2025.

O projeto Todo Mundo no Rio

O Todo Mundo no Rio é uma série de megashows gratuitos promovida pela Prefeitura do Rio em parceria com a Bonus Track, com previsão de edições anuais até 2028.

As duas primeiras edições bateram recordes de público:

  • 2024 – Madonna: 1,6 milhão de pessoas
  • 2025 – Lady Gaga: 2,1 milhões de pessoas

Para efeito de comparação, o maior público já registrado em Copacabana segue sendo o de Rod Stewart, no Réveillon de 1994-1995, com estimativa entre 3,5 e 4,2 milhões de pessoas.

Acompanhe tudo sobre:ShakiraRio de JaneiroShows-de-música

Mais de Pop

As 'latinhas' mineiras dominaram o Carnaval; nosso ranking das melhores

BBB 26: entenda porque Sol Vega foi expulsa do reality show

'Heated Rivalry': como a série se tornou um fenômeno do streaming

Sol Vega se pronuncia após expulsão: 'Estou bem, estou em paz'

Mais na Exame

Carreira

Este aplicativo para Iphone usa IA para transcrever conversas em 100 idiomas em tempo real

Tecnologia

Rússia bloqueia completamente WhatsApp e sugere app estatal para conversas

Negócios

Ex-CEO da DocuSign apostou neste nicho inusitado e já alcançou US$ 200 mi em receita

Inteligência Artificial

IA acelera trabalho e aumenta satisfação de designers, aponta estudo da Figma