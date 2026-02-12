Shakira grava vídeo sobre show no Rio: 'Brasil, eu te amo'

(Robert Marquardt/Getty Images)
Publicado em 12 de fevereiro de 2026 às 16h00.
Última atualização em 12 de fevereiro de 2026 às 16h03.
Após a confirmação do megashow programado para maio nas areias de Copacabana, a cantora colombiana Shakira gravou um vídeo saudando o público brasileiro. No post, a artista disse que vai "cantar, dançar e sambar na praia mais icônica do mundo".
O show de Shakira faz parte do Todo Mundo no Rio, que já recebeu Madonna em 2024 e Lady Gaga em 2025.
O Todo Mundo no Rio é uma série de megashows gratuitos promovida pela Prefeitura do Rio em parceria com a Bonus Track, com previsão de edições anuais até 2028.
As duas primeiras edições bateram recordes de público:
Para efeito de comparação, o maior público já registrado em Copacabana segue sendo o de Rod Stewart, no Réveillon de 1994-1995, com estimativa entre 3,5 e 4,2 milhões de pessoas.