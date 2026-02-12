Shakira grava vídeo sobre show no Rio: 'Brasil, eu te amo'

Após a confirmação do megashow programado para maio nas areias de Copacabana, a cantora colombiana Shakira gravou um vídeo saudando o público brasileiro. No post, a artista disse que vai "cantar, dançar e sambar na praia mais icônica do mundo".

O show de Shakira faz parte do Todo Mundo no Rio, que já recebeu Madonna em 2024 e Lady Gaga em 2025.

O projeto Todo Mundo no Rio

O Todo Mundo no Rio é uma série de megashows gratuitos promovida pela Prefeitura do Rio em parceria com a Bonus Track, com previsão de edições anuais até 2028.

As duas primeiras edições bateram recordes de público:

2024 – Madonna: 1,6 milhão de pessoas

2025 – Lady Gaga: 2,1 milhões de pessoas

Para efeito de comparação, o maior público já registrado em Copacabana segue sendo o de Rod Stewart, no Réveillon de 1994-1995, com estimativa entre 3,5 e 4,2 milhões de pessoas.