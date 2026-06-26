Setor de publicidade da China bate recorde e supera 2 trilhões de yuans

A indústria publicitária da China ultrapassou pela primeira vez a marca de 2 trilhões de yuans (cerca de R$1,5 trilhão) em receita anual em 2025. O setor faturou 2,05 trilhões de yuans, alta de 32,6% em relação ao ano anterior, enquanto o índice de desenvolvimento da indústria avançou 11,6%, alcançando 143,3 pontos, segundo relatório divulgado pela Administração Estatal para Regulação do Mercado (SAMR).

O Relatório do Índice de Desenvolvimento da Indústria Publicitária da China (2026) mostra que o faturamento do setor dobrou nos últimos cinco anos, refletindo a expansão do mercado publicitário no país.

De acordo com Gu Baozhong, inspetor do Departamento de Supervisão de Publicidade da SAMR, a região leste segue concentrando a maior parte da atividade do setor. Já o oeste chinês apresentou o ritmo de crescimento mais acelerado, com destaque para o Círculo Econômico de Chengdu-Chongqing.

O relatório também aponta que as grandes empresas, principalmente plataformas de internet, lideram a expansão da indústria. Ao mesmo tempo, pequenas e médias empresas ampliaram sua participação com o uso de ferramentas digitais, especialmente em nichos de mercado e na geração de empregos.

Segundo Liu Hui, inspetor-chefe do Departamento de Supervisão de Publicidade da SAMR, o índice serve como referência para acompanhar a evolução do setor, comparar o desempenho entre regiões e subsidiar políticas públicas e decisões empresariais.