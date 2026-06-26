Setor de publicidade da China bate recorde e supera 2 trilhões de yuans

A pedestrian walks past the logo of Asian e-commerce giant Shein and of the Bazar de l'Hotel de Ville (BHV) at the BHV department store in Paris on November 3, 2025, just days before Shein opens its first physical store at BHV in Paris. (Photo by Julie SEBADELHA / AFP) (Photo by JULIE SEBADELHA/AFP via Getty Images)
Agência
Publicado em 26 de junho de 2026 às 16h07.
A indústria publicitária da China ultrapassou pela primeira vez a marca de 2 trilhões de yuans (cerca de R$1,5 trilhão) em receita anual em 2025. O setor faturou 2,05 trilhões de yuans, alta de 32,6% em relação ao ano anterior, enquanto o índice de desenvolvimento da indústria avançou 11,6%, alcançando 143,3 pontos, segundo relatório divulgado pela Administração Estatal para Regulação do Mercado (SAMR).
O Relatório do Índice de Desenvolvimento da Indústria Publicitária da China (2026) mostra que o faturamento do setor dobrou nos últimos cinco anos, refletindo a expansão do mercado publicitário no país.
De acordo com Gu Baozhong, inspetor do Departamento de Supervisão de Publicidade da SAMR, a região leste segue concentrando a maior parte da atividade do setor. Já o oeste chinês apresentou o ritmo de crescimento mais acelerado, com destaque para o Círculo Econômico de Chengdu-Chongqing.
O relatório também aponta que as grandes empresas, principalmente plataformas de internet, lideram a expansão da indústria. Ao mesmo tempo, pequenas e médias empresas ampliaram sua participação com o uso de ferramentas digitais, especialmente em nichos de mercado e na geração de empregos.
Segundo Liu Hui, inspetor-chefe do Departamento de Supervisão de Publicidade da SAMR, o índice serve como referência para acompanhar a evolução do setor, comparar o desempenho entre regiões e subsidiar políticas públicas e decisões empresariais.