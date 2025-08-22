Setembro tem feriado? Veja o calendário para os próximos meses de 2025

O mês de setembro começa a esquentar as temperaturas depois de três longos meses de frio. E, após os intermináveis dias de agosto, ele possui um feriado nacional, no dia 7, que em 2025 cairá em um domingo.

O nono mês do ano marca o início da Primavera no Hemisfério Sul. Há também datas relacionadas ao meio ambiente, como o Dia da Amazônia (5), Dia da Árvore (21) e Equinócio da Primavera (22).

Dia 7 de setembro é feriado obrigatório?

O Dia da Independência, comemorado no dia 7 de setembro, é considerado um feriado nacional em todo território nacional. No entanto, neste ano a data cairá em um domingo.

Quais são as datas comemorativas de setembro?

1 de setembro - Dia do profissional de educação física, Dia da bailarina e Dia do médico endocrinologista

Dia do florista e Dia do repórter fotográfico 3 de setembro - Dia do biólogo, Dia do guarda civil e Dia das organizações populares

- 4 de setembro - Dia da promulgação da Lei Eusébio de Queirós e Dia mundial do taekwondo

5 de setembro - Dia da Amazônia, Aniversário da emancipação do Amazonas, Dia do irmão, Dia do oficial de farmácia do Brasil, Dia internacional da caridade, Dia da raça e Dia nacional de conscientização e divulgação da fibrose cística

8 de setembro - Dia mundial da alfabetização, Aniversário de Vitória (ES), Aniversário de São Luís (MA), Dia nacional de luta por medicamento, Dia mundial da fisioterapia e Dia mundial da fibrose cística

Quais serão os próximos feriados de 2024?

7 de setembro: Independência do Brasil (domingo);

12 de outubro: Nossa Senhora Aparecida (domingo);

2 de novembro: Finados (domingo);

15 de novembro: Proclamação da República (sábado);

20 de Novembro: Consciência Negra (quinta-feira);

25 de dezembro: Natal (quinta-feira).

Quando se inicia a Primavera?

No Hemisfério Sul, a Primavera se inicia no dia 23 de setembro.