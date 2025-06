Sessão da Tarde: por que não terá filme nesta terça-feira?

A TV Globo fez uma alteração na programação, cancelando a Sessão da Tarde para dar espaço à exibição da partida entre Fluminense e Borussia Dortmund. O jogo, que acontece às 12h40, é válido pela Copa do Mundo de Clubes e provocou um ajuste na grade da emissora.

A transmissão da partida fará com que a Globo reserve um horário diferente para os quadros jornalísticos e as reprises de novelas que costumam ocupar o horário da Sessão da Tarde. O filme tradicional da tarde, que geralmente atrai uma grande audiência, ficará para mais tarde, cedendo lugar ao confronto entre os dois times.

O impacto da Copa do Mundo de Clubes

Este é mais um exemplo de como a Copa do Mundo de Clubes impacta a programação da TV brasileira, especialmente em canais como a Globo, que tem direitos exclusivos para exibir jogos importantes. A decisão de exibir o jogo de futebol, no entanto, não é uma surpresa, considerando o apelo das competições internacionais e o interesse dos telespectadores pelo esporte.

A programação da emissora será ajustada ao longo do dia, com a reexibição de outros conteúdos adaptados para acomodar a transmissão da partida, mas sem a presença do tradicional filme da tarde.