Flamengo vence o Espérance e já acumula R$ 95 milhões no Mundial de Clubes da Fifa 2025

O Flamengo iniciou sua participação no Mundial de Clubes da Fifa 2025 com uma vitória importante sobre o Espérance de Tunis, da Tunísia, por 2 a 0, em partida válida pelo Grupo D da competição.

Além do resultado esportivo positivo, o clube carioca garantiu uma premiação financeira significativa, que reforça ainda mais o caixa do time durante o torneio.

Premiação financeira no Mundial de Clubes

A Fifa adota uma política de premiação que remunera os clubes conforme seu desempenho em cada fase da competição. Para a fase de grupos, cada vitória vale um bônus de 2 milhões de dólares, o que corresponde a aproximadamente 11 milhões de reais na cotação atual.

Com a vitória sobre o Espérance, o Flamengo embolsou esse valor, elevando sua receita no Mundial.

Além desse bônus por vitória, o Flamengo já havia garantido uma cota fixa de participação no torneio no valor de 15,21 milhões de dólares (cerca de 84,3 milhões de reais).

Somando a cota de participação com o prêmio pela vitória, o clube já acumula cerca de 17,21 milhões de dólares (aproximadamente 95 milhões de reais) somente nesta etapa inicial do Mundial.

Contexto da competição e próximos passos

Com o triunfo, o Flamengo soma três pontos e está empatado na liderança do Grupo D com o Chelsea, que também venceu sua estreia contra o Los Angeles FC pelo mesmo placar de 2 a 0.

O próximo confronto entre Flamengo e Chelsea, marcado para sexta-feira (20), às 15h (horário de Brasília), será decisivo para a classificação às fases eliminatórias do torneio.

Caso o Flamengo vença o Chelsea, além de assegurar a vaga nas oitavas de final, o clube poderá receber um prêmio adicional de 7,5 milhões de dólares (cerca de 41 milhões de reais).

Os valores das premiações aumentam progressivamente nas fases seguintes, podendo chegar a 40 milhões de dólares (R$ 221 milhões) para o campeão do Mundial.

Aspectos Financeiros e Tributários

É importante destacar que parte dos valores recebidos pode ser tributada, pois o torneio está sendo disputado nos Estados Unidos.

Para minimizar os impactos fiscais, a diretoria do Flamengo estuda estratégias para receber os valores após o retorno ao Brasil, onde a carga tributária sobre esses valores pode ser menor.

Impacto para o Flamengo

Além do prestígio esportivo, o Mundial de Clubes representa uma oportunidade financeira significativa para o Flamengo. O valor milionário recebido por vitórias e participação ajuda a equilibrar as contas do clube e possibilita investimentos em elenco e infraestrutura.

A vitória sobre o Espérance não só reforça o desempenho do time na competição, mas também contribui para a saúde financeira do clube.