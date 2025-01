Sessão da Tarde hoje: qual filme vai passar na TV Globo nesta terça, 21

A "Sessão da Tarde" da TV Globo, que exibe filmes reconhecidos e premiados, traz para o público o filme "A.X.L.: O Cão Robô" ("A.X.L." no título original) nesta terça-feira, 21.

Na época em que foi lançado, o filme recebeu uma avalanche de críticas negativas. Entre os maiores "problemas" encontrados na produção, as análises listram o roteiro obsoleto sobre a amizade entre humanos e robôs, sem propósito evidente e sem a emoção necessária para emocionar o público. No Rotten Tomatoes, recebeu só 26% de aprovação dos críticos do site e 58% do público. Já no IMDb, recebeu nota de 5,3/10.

O retorno negativo da crítica especializada afetou bastante o desempenho do filme nas bilheterias. "A.X.L." não se pagou: alcançou receita de US$ 8.5 milhões e teve orçamento de US$ 10 milhões.

A produção estreou nos Estados Unidos no dia 24 de agosto de 2018. No Brasil, chegou aos cinemas em 4 de janeiro de 2019. Tem direção e roteiro de Oliver Daly e é estrelada por Alex Neustaedter. Compõem o elenco ao lado dele Becky G, Alex MacNicoll, Dominic Rains, Thomas Jane, entre outros. Tem duração de 1h40 e distribuição da Global Road Entertainment. Pertence ao gênero de ficção-científica e aventura.

Qual é a sinopse de 'A.X.L. - O Cão Robô'?

Desenvolvido pelo governo para fins secretos, A.X.L é um cão robô dotado de extrema rapidez e força acima da média. Quando ele conhece o jovem Miles, surge um inesperado sentimento recíproco de amor e carinho que faz com o robô proteja seu novo dono.

Que horas começa a Sessão da Tarde nesta terça-feira?

A produção vai ao ar na TV Globo às 15h25, no horário de Brasília.

Onde assistir a 'A.X.L. - O Cão Robô' no streaming?

Além de disponível na programação gratuita da TV Globo nesta terça-feira, 21, o filme está disponível também no catálogo do Sony One e para aluguel e compra na loja do Prime Video, por R$ 6,90 e R$ 24,90, respectivamente.

*Este conteúdo foi produzido com o auxílio de ferramentas de inteligência artificial e revisado por nossa equipe editorial.