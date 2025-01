Sincerão BBB 25: veja as frases que cada dupla usou para 'provocar' os outros participantes

O Big Brother Brasil (BBB) 25 teve mais um momento icônico com o Sincerão da Semana nesta segunda-feira, 21. As duplas protagonistas escolheram adversários para posar em uma foto que será usada em posts nas redes sociais. O detalhe? As legendas traziam alfinetadas certeiras!

Na moldura da foto, aparecia a frase "Essa dupla...", que precisava ser completada com uma das opções:

"é espaçosa";

"se acha protagonista";

"esconde o jogo";

"não tem entrosamento";

"não faz questão de se conectar";

"faz média com todo mundo".

O clima esquentou com as escolhas, gerando tensão e expectativa entre os confinados. A ação é mais uma estratégia do programa para apimentar as relações e garantir entretenimento para o público. Quem será que levou as críticas na esportiva?

Na dinâmica do Sincerão da Semana, participaram os emparedados Arleane e Marcelo, Diogo Almeida e Vilma, e Edilberto e Raissa. Além deles, as duplas dos Líderes Aline e Vinícius e dos Anjos Gabriel e Maike também marcaram presença.

O jogo, que provoca confrontos diretos entre os participantes, reforçou o clima de tensão na casa, especialmente entre os emparedados que disputam a permanência no programa. Quem levou as melhores alfinetadas? E quem foi o mais "sincerão"? A disputa segue fervendo.

Marcelo e Adriane

Durante o Sincerão da Semana, uma das escolhas mais comentadas foi a de Aline e Vinícius, que receberam a legenda: "Essa dupla não faz questão de se conectar".

O manauara justificou a escolha apontando a falta de aproximação: "Ele passa do meu lado — mais o Vinícius — e não troca um olhar. A Aline é mais sorridente. Eles falam tanto de justiça que não tiveram dignidade de se aproximar de mim e da Arleane, do Edy. De tentar uma conversa."

A dupla teve direito à réplica, e Vinícius rebateu: "Você pesou quando falou de dignidade, porque a gente leva pro VIP quem temos mais aproximação. Se estivesse no VIP, ia me chamar pra me conhecer?"

O momento esquentou o clima na casa e mostrou como as relações estão cada vez mais tensas.

Edilberto e Raissa

Durante a dinâmica do Sincerão da Semana, Edilberto e Raissa escolheram a dupla de Líderes, Aline e Vinícius, para posar na foto com a legenda: "Essa dupla se acha protagonista".

Edilberto justificou a escolha, criticando a postura dos dois:

"Eu acho desnecessário querer aparecer mais que os outros o tempo todo."

Na réplica, Aline respondeu com firmeza: "Acho impressionante uma pessoa falar que quero aparecer se bota uma cadeira no queixo. Cada um tem sua forma de se expressar."

A troca de alfinetadas deixou o clima ainda mais acirrado na casa, refletindo a disputa pelo controle das narrativas e pela atenção do público. A pergunta que fica é: quem está realmente roubando a cena?

Diogo Almeida e Vilma

Na dinâmica do Sincerão da Semana, Diogo e Vilma escolheram a dupla Camilla e Thamiris para estampar a foto com a legenda: "Essa dupla esconde o jogo".

Diogo justificou a escolha, mencionando uma mudança de comportamento: "Estávamos todos na Xepa, estávamos iniciando uma troca que eu achei que fosse genuína. Estava com muito interesse na história dela, assim como demonstravam interesse na nossa. Desde o momento que foram para o VIP, isso mudou completamente."

Como Camilla e Thamiris não estavam entre os protagonistas da semana, a dinâmica não permitiu uma réplica, mas a escolha certamente gerou tensão e questionamentos na casa.

Aline e Vinicíus

Durante a dinâmica do Sincerão da Semana, a dupla de Líderes Aline e Vinícius escolheu Edilberto e Raissa para posar na foto com a legenda: "Essa dupla é espaçosa".

Vinícius justificou a escolha, dizendo que Edilberto estava invadindo o espaço alheio e se incomodando com pequenas coisas: "Essa pessoa quer buscar um espaço que ela não tem, ela está invadindo o espaço e se incomodando até com o espaço que não existe para ela. No intervalo, vocês puderam ver. Está se incomodando até com o tom de voz de Aline."

Aline complementou, explicando sua posição: "Eu não quero estar no ambiente de uma pessoa que está se incomodando o tempo todo comigo."

Edilberto, na réplica, defendeu seu ponto de vista, destacando que, apesar de respeitar os jogos dos outros, ele e Raissa não tiveram a mesma sorte com as duplas de Líderes: "Eu admiro muito o jogo das pessoas que estão aqui dentro, tem jogos fantásticos. Tem pessoas que jogam na sombra de outras pessoas, tem pessoas aqui que abraçam poderes... e eu e Raissa tivemos o azar da dupla ser Líder na primeira semana, é por isso que a gente está aqui."

O raciocínio de Edilberto foi interrompido, já que ele esgotou o tempo de réplica, mas a tensão continua crescente, evidenciando as fricções no jogo.

Gabriel e Maike

Na dinâmica do Sincerão da Semana, a dupla de Anjos Maike e Gabriel escolheu Diego e Daniele Hypolito para a foto com a legenda: "Essa dupla faz média com todo mundo".

Maike explicou a escolha, destacando o comportamento de Diego: "Na verdade, não é a dupla em si, é mais o Diego. Ele tenta estar em todos os ambientes e, muitas vezes, entra em assuntos e toma partido de assuntos pela metade."

Como Diego e Daniele não estavam entre os protagonistas da semana, eles não tiveram direito à réplica, mas a acusação deixou o clima mais tenso entre os participantes, com olhares atentos sobre as próximas movimentações do jogo.