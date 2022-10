Qual é a sensação de ir ao espaço? Capitão Kirk revela

William Shatner, mais conhecido pelo seu papel como Capitão Kirk na série de TV e de filmes Star Trek, foi ao espaço em outubro de 2021 em uma viagem suborbital realizada pela Blue Origin, companhia de Jeff Bezos. Um ano depois, Shatner revelou detalhes sobre a experiência espacial em seu livro de memórias.

A Variety, revista americana com foco em entretenimento, divulgou na última quinta-feira, 6, trechos exclusivos do livro "Boldly Go: Reflections on a Life of Awe and Wonder".

"Tudo o que eu havia pensando estava errado. Tudo o que eu havia esperado estava errado", disse Shatner na obra.

O ator afirmou que a sua ida ao espaço trouxe um enorme sentimento de pesar, um dos maiores que já sentiu em toda a sua vida.

"Foi uma das maiores sensações de pesar que eu já encontrei. O contraste entre a perversa frieza do espaço e o calor acolhedor da Terra me encheram com uma tristeza muito pesada", explicou o eterno Capitão Kirk.

Shatner também fez uma reflexão em seu livro, ligando o sentimento que teve no espaço com temas como países, etnias e religião.

Com 90 anos na época, Shatner se tornou o humano mais velho a ir ao espaço. Ele quebrou o recorde de Wally Funk, pioneira da aviação de 82 anos, que esteve a bordo da missão com Bezos.

Por interpretar uma personagem que era capitão de uma nave espacial, a Enterprise, a ida de William Shatner foi simbólica e marcante para o ator.

