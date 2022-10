Quem é Juliana Nalú, nova namorada brasileira de Kanye West?

Famoso por namorar supermodelos, o cantor e produtor Kayne West apareceu na mídia com uma nova namorada. E ela é brasileira: a modelo Juliana Nalú, de 23 anos.

A informação foi confirmada pela assessoria da modelo e o casal foi flagrado andando juntos em Los Angeles.

O novo casal se conheceu, segundo apontam fontes próximas, em uma festa de Kendall Jenner. No Twitter, Nalú inclusive comentou o acontecimento: "O Kanye acabou de me parar na festa para elogiar meu look".

Juliana Nalú, do Rio de Janeiro para a carreira de modelo internacional

Do Complexo do Chapadão (RJ), Nalú teve uma carreira de ascensão como modelo e, mais recentemente, ficou reconhecida mundo afora por fazer campanhas de beleza para L'Oréal, Urban Outfitters, American Eagles e até mesmo um desfile de moda da marca de Kim Kardashian — ex-esposa de West —, intitulada de SKIMS.

Em setembro, foi também estrela da campanha do rapper.

Ela começou a trabalhar como modelo já aos 14 anos, mas foi em 2016 que sua carreira de fato teve uma mudança fora de série, quando não só participou como também venceu o "CUFA - Solte Seu Brilho", uma parceria da TV Globo com a Central Única das Favelas (Cufa). Na época, foi apadrinhada no programa pela atriz Taís Araújo.

Nalú fez ainda uma participação especial da novela "Segundo Sol", da rede Globo antes de, alguns meses mais tarde, mudar-se para Los Angeles.

Namoro "dos sonhos"

Nas redes sociais, a modelo fez uma série de publicações "apaixonadas" sobre Kayne West. "Minha vida é um filme", "Ele me chama de "Juju", comentou ela no Twitter.

Ele me chama de “Juju” >>> — Juliana Nalú (@juliananalu) October 5, 2022

Até agora, West não publicou nada relacionado a Juliana Nalú em suas redes sociais.

LEIA TAMBÉM:

Kim Kardashian está legalmente separada de Kanye West

Kanye West versus Adidas: qual o limite para celebridades dentro de empresas?