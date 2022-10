"De Volta para o Futuro": astros do filme se reencontram e emocionam fãs; veja vídeo

Os atores Michael J. Fox e Christopher Lloyd se reuniram na Comic Con de Nova York nesta domingo, 9, para uma encontro do filme "De Volta para o Futuro", onde relembraram seus papéis icônicos na amada trilogia de filmes.

O painel começou com os atores relembrando quando Fox foi chamado para substituir Eric Stoltz — originalmente escalado para fazer o papel de Marty McFly — pouco mais de um mês após o início das filmagens. Lloyd disse que se lembrava do anúncio depois de uma série de filmagens noturnas dedicadas ao momento em que Doc Brown finalmente decifra o código da viagem no tempo.

Além das fotos tiradas no evento, o vídeo dos colegas se reunindo foi compartilhado nas redes sociais, com Fox subindo no palco à frente de Lloyd, que se juntou a sua ex-co-estrela. O emocionante momento foi recebido com muitos aplausos do público que gostou de ver a dupla dinâmica se abraçar.

O filme ganhou recentemente uma versão musical, que está atualmente em cartaz em Londres, com o plano de chegar à Broadway no próximo ano. Depois de elogiar o projeto, Fox, que há algum tempo luta contra a doença de Parkinson, compartilhou com o público por que era tão importante para ele aparecer pessoalmente no evento.

Fox foi diagnosticado com a doença de Parkinson – uma condição neurológica que afeta o movimento do corpo – em 1991, quando ele tinha apenas 29 anos.

"Vocês me deram toda a minha vida", declarou Fox, antes de acrescentar que não mudaria seu diagnóstico se tivesse a chance. "A melhor coisa que aconteceu na minha vida foi essa coisa. Parkinson é um dom. Eu disse às pessoas que é um dom e elas dizem: 'Você está maluco'. Eu digo, 'Sim, mas é um dom que eu não trocaria por nada'... Não é sobre o que eu tenho, é sobre o que me foi dado."

Antes de encerrar o painel, a dupla foi convidada a deixar a plateia com algumas "frases de sabedoria". No verdadeiro estilo Doc Brown, Lloyd apresentou uma linha própria de De Volta para o Futuro III, dizendo ao público: "Seu futuro é o que você faz dele, então faça um bom!" De sua parte, Fox compartilhou uma citação de seu filme favorito, Doutor Estranho, de Stanley Kubrick: "Você não pode lutar aqui, esta é a sala de guerra", dizendo à multidão, não importa o quão loucas as coisas se tornem, apenas "respire fundo , vá em frente e continue."