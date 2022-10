Dia das Crianças: veja dicas de presentes de até R$ 50 e R$ 100

Com a inflação de 8,73% acumulada nos últimos 12 meses, o Dia da Crianças será de preços mais salgados. Algumas dicas para economizar nos presentes para os pequenos são pesquisar, comparar preços e tomar cuidado com golpes, se atentando às falsas ofertas oferecidas por e-mail, SMS ou aplicativos de mensagens.

Outra dica importante é prestar atenção se o produto tem o Selo de Conformidade do Inmetro, que certifica que o produto passou por um processo de avaliação e demonstrou cumprir com os requisitos de segurança. Dessa forma, a diversão será garantida e sem riscos.

Para te ajudar nessa escolha, preparamos uma lista com brinquedos adequados para cada idade e orçamento. Veja, abaixo, uma lista com presentes de até R$ 50 e R$ 100 para que a molecada possa se divertir sem que a compra pese no seu bolso.

Presente para crianças de até R$ 50

Bebês de até 2 anos

Mordedor Caranguejo - Zopp - R$ 24,75

Livrinho de banho conhecendo as frutas - Buba - R$ 20,90

Crianças de 2 a 4 anos

100 Bolinhas para piscina - Valentina Brinquedos - R$ 38,80

Quebra cabeça infantil de madeira e encaixe fundo do mar - Babebi - R$ 30,01

Crianças de 4 a 6 anos

Dominó Educativo Frutas Libras Inclusivo - Carlu - 4 Anos R$49,90

Boneca Barbie Bailarina - Mattel - R$ 26,03

Crianças acima de 6 anos

Livro - O Pequeno Príncipe Preto - R$ 24,99

Bola de Vôlei - Multikids - R$ 49,90

Presente para crianças de até R$ 100

Bebês de até 2 anos

Mesa Infantil - Cotiplás - R$ 66,87

Brinquedo Bebê Musical e Interativo Siri Divertido - Kitstar - R$ 59,90

Crianças de 2 a 4 anos

Kit Copo Toy Story Buzz Lightyear + Dino Rex que anda com som - Goal Kids - R$ 72,32

Motoca infantil - Velotrol - R$ 89,90

Crianças de 4 a 6 anos

Barraca Infantil Dobrável Tenda Castelo - Bhstore - R$ 64,60

Volante musical com funções motor go - Brink + - R$ 99,99

Crianças acima de 6 anos

Jogo Monopoly - Hasbro - R$ 99,99

Jogo Twister - Hasbro - R$ 79,99

