Satélite que estava perdido no espaço há 25 anos é encontrado

Em 1974, um satélite foi lançado ao espaço. Na década de 1990, ele desapareceu do mapa, não podendo mais ser identificado por sensores. Nesta semana, o satélite foi encontrado novamente.

O objeto, denominado Infra-Red Calibration Balloon (S73-7) era parte de um programa de testes norte-americano. À época, o satélite foi colocado em órbita a cerca de 800 quilômetros da Terra.

No entanto, a implantação do objeto falhou, tornando-o inútil. O satélite desapareceu duas vezes: uma na década de 1970 e outra nos anos 1990.

Nesta semana, porém, ele foi reencontrado, segundo com dados de autoridades norte-americanas. De acordo com uma entrevista concedida ao Gizmodo pelo astrofísico Jonathan McDowell, é possível que, devido à falha na implantação, o pedaço que seria rastreado, que não é de metal, não aparecesse bem no radar.

Atualmente, radares e sensores estão monitorando mais de 20 mil objetos em órbita. 'Todas essas coisas estão flutuando por aí, e, se você quer voar entre elas, vai querer saber onde estão os perigos', afirma McDowell.

À medida que a órbita terrestre fica mais cheia de satélites, torna-se cada vez mais importante monitorar os movimentos de cada um. Assim, reencontrar objetos perdidos no espaço pode ser interessante para que se possa ter certeza de onde está cada um.

No entanto, declara McDowell, perder um ou dois objetos não constitui um risco muito grande. Ainda assim, diz, é bom fazer um trabalho eficiente nesse campo.

Com informações do Quartz.