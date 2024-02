Satélite europeu de duas toneladas cairá na Terra nesta quarta-feira; entenda o que é

Um satélite de duas toneladas, construído pela Agência Espacial Europeia (ESA) nos anos 90, deve cair na terra nesta quarta-fera, 21, segundo os cientistas europeus. Conhecido como ERS-2, a expectativa é que o objeto queime assim que entrar em contato com a atmosfera.

O Escritório de Detritos Espaciais da Agência Espacial Europeia (ESA), em parceria com uma rede internacional de vigilância, está monitorando o caminho do satélite até a Terra. A expectativa é que entre nesta manhã, porém existe uma margem de erro de 15 horas.

“Como a reentrada da espaçonave é ‘natural’, sem a possibilidade de realizar manobras, é impossível saber exatamente onde e quando ela irá reentrar na atmosfera e começar a queimar”, diz o comunicado da agência

O momento exato da reentrada do satélite permanece obscuro devido à imprevisibilidade da atividade solar, que pode alterar a densidade da atmosfera da Terra e como a atmosfera atrai o satélite.

O que é o satélite ERS-2?

O Satélite ERS-2, sigla para Earth Remote Sensing Satellite-2, desempenhou um papel significativo na exploração espacial e no monitoramento ambiental. Lançado pela Agência Espacial Europeia (ESA) em 21 de abril de 1995, o ERS-2 foi o sucessor do ERS-1, continuando e aprimorando as missões de observação da Terra.

O principal objetivo do ERS-2 era fornecer dados precisos sobre a atmosfera terrestre, oceanos, gelo e características da superfície, contribuindo para a compreensão das mudanças ambientais e climáticas.

Ao longo de sua missão, o ERS-2 forneceu uma vasta quantidade de dados que foram utilizados em diversas áreas, como ciências ambientais, meteorologia, geologia e gestão de recursos naturais. Sua contribuição para a pesquisa científica e para a compreensão das mudanças globais foi inestimável.