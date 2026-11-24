Sandy e Junior anunciaram nesta terça-feira, 24, o retorno aos palcos em 2027 com o projeto "Nada É Por Acaso". Vinte anos após anunciarem o fim da dupla, os irmãos farão seis apresentações no Nubank Parque, em São Paulo, nos dias 1º, 3, 9, 11, 23 e 25 de julho.

Esta será a primeira residência artística da carreira dos cantores. Diferentemente de uma turnê, o formato concentra uma série de apresentações em um mesmo local, com uma estrutura desenvolvida especialmente para o estádio.

Os ingressos custam a partir de R$ 175, com pré-venda exclusiva para clientes dos cartões Elo nos dias 1º e 2 de dezembro de 2026. A venda para o público geral começa em 3 de dezembro.

O que esperar dos novos shows de Sandy e Junior?

O espetáculo terá direção geral de Raoni Carneiro e direção artística de Julio Loureiro, Sandy e Junior. Lucas Lima assina a produção musical e divide a direção musical com Junior.

O repertório reunirá canções de diferentes fases da carreira da dupla. A proposta, segundo os artistas, é revisitar essas músicas a partir das experiências que eles e o público acumularam ao longo dos anos.

“Esse show nasce muito desse sentimento. De olhar para a nossa história com carinho, mas também para tudo o que somos hoje. E, principalmente, de perceber que as pessoas continuam ali, fazendo parte de tudo isso”, afirma Sandy.

O projeto também marca uma nova parceria dos irmãos com a Live Nation, responsável pela turnê "Nossa História". A residência tem realização da produtora em conjunto com a Entretrês (E3), apresentação da Elo e patrocínio do Google Gemini.

Segundo Alexandre Faria, vice-presidente da divisão de Concerts da Live Nation no Brasil, esta será a primeira residência de um artista brasileiro em um único estádio.

Quais são as datas dos shows de Sandy e Junior em 2027?

As seis apresentações de "Nada É Por Acaso" acontecerão no Nubank Parque, em São Paulo, nas seguintes datas:

1º de julho de 2027, quinta-feira;

3 de julho de 2027, sábado;

9 de julho de 2027, sexta-feira;

11 de julho de 2027, domingo;

23 de julho de 2027, sexta-feira;

25 de julho de 2027, domingo.

Em todas as datas, os portões serão abertos às 16h, e os shows começarão às 19h30.

Quanto custam os ingressos para Sandy e Junior em 2027?

Os ingressos regulares custam entre R$ 175 e R$ 690, a depender do setor e da modalidade de entrada. Também serão comercializados pacotes especiais e um adicional para entrada antecipada.

Setor Meia-entrada Inteira Cadeira superior R$ 175 R$ 350 Pista R$ 195 R$ 390 Cadeira inferior R$ 295 R$ 590 Pista premium R$ 345 R$ 690 Entrada antecipada (upgrade) — R$ 500 Camarote — R$ 560 Pacote open bar R$ 1.105 R$ 1.450

Quando começa a venda de ingressos para Sandy e Junior?

A comercialização será dividida em duas etapas:

Pré-venda Elo: 1º e 2 de dezembro de 2026, com início às 10h do primeiro dia;

1º e 2 de dezembro de 2026, com início às 10h do primeiro dia; Venda geral: 3 de dezembro de 2026, a partir das 10h.

Os ingressos serão vendidos pelo site da Ticketmaster, único canal oficial de vendas pela internet, e na bilheteria oficial.

Clientes Elo poderão parcelar as compras em até oito vezes sem juros ou de nove a 12 vezes com juros. Para os demais compradores, o parcelamento será de até seis vezes sem juros ou de sete a dez vezes com juros.

As compras pela internet estão sujeitas à cobrança de taxa de conveniência. Na bilheteria oficial, não haverá taxa de serviço.

Como comprar ingressos na bilheteria sem taxa?

Entre 1º e 3 de dezembro, o atendimento presencial será realizado exclusivamente para clientes que fizerem uma pré-reserva online gratuita.

Os períodos de reserva estão sujeitos à disponibilidade e podem ser encerrados antecipadamente. O endereço da bilheteria e as orientações de atendimento serão enviados por e-mail após a confirmação.

Cada reserva será válida exclusivamente para sua respectiva etapa de vendas. Clientes sem confirmação não serão atendidos presencialmente durante os três primeiros dias.

A partir de 4 de dezembro, a compra presencial poderá ser realizada sem pré-reserva, caso ainda haja ingressos disponíveis.

Perguntas frequentes

Sandy e Junior vão voltar em 2027? Sim. Os irmãos anunciaram seis apresentações em julho de 2027, no Nubank Parque, em São Paulo, com o projeto "Nada É Por Acaso".

Quanto custa o ingresso para o show de Sandy e Junior? Os ingressos custam a partir de R$ 175 na meia-entrada e R$ 350 na inteira. Os pacotes especiais chegam a R$ 1.450.

Quando começa a venda de ingressos de Sandy e Junior? A pré-venda para clientes Elo começa em 1º de dezembro de 2026, às 10h. A venda geral terá início em 3 de dezembro, no mesmo horário.

Onde comprar ingressos para Sandy e Junior em 2027? As vendas serão realizadas pela Ticketmaster e na bilheteria oficial. Entre 1º e 3 de dezembro, a compra presencial exige pré-reserva online.