Sandy e Junior: irmãos voltam a dividir o palco em julho de 2027 com o projeto "Nada É Por Acaso". (Divulgação)
Repórter
Publicado em 24 de novembro de 2026 às 18h17.
Sandy e Junior anunciam o retorno aos palcos em 2027 com o projeto "Nada É Por Acaso", marcando sua primeira residência artística no Nubank Parque em São Paulo. O formato concentra seis apresentações em um único local com estrutura desenvolvida especialmente para o estádio. Os ingressos começam a partir de R$ 175 e a venda será dividida em pré-venda exclusiva para clientes Elo e depois venda geral.
Sandy e Junior anunciaram nesta terça-feira, 24, o retorno aos palcos em 2027 com o projeto "Nada É Por Acaso". Vinte anos após anunciarem o fim da dupla, os irmãos farão seis apresentações no Nubank Parque, em São Paulo, nos dias 1º, 3, 9, 11, 23 e 25 de julho.
Esta será a primeira residência artística da carreira dos cantores. Diferentemente de uma turnê, o formato concentra uma série de apresentações em um mesmo local, com uma estrutura desenvolvida especialmente para o estádio.
Os ingressos custam a partir de R$ 175, com pré-venda exclusiva para clientes dos cartões Elo nos dias 1º e 2 de dezembro de 2026. A venda para o público geral começa em 3 de dezembro.
O espetáculo terá direção geral de Raoni Carneiro e direção artística de Julio Loureiro, Sandy e Junior. Lucas Lima assina a produção musical e divide a direção musical com Junior.
O repertório reunirá canções de diferentes fases da carreira da dupla. A proposta, segundo os artistas, é revisitar essas músicas a partir das experiências que eles e o público acumularam ao longo dos anos.
“Esse show nasce muito desse sentimento. De olhar para a nossa história com carinho, mas também para tudo o que somos hoje. E, principalmente, de perceber que as pessoas continuam ali, fazendo parte de tudo isso”, afirma Sandy.
O projeto também marca uma nova parceria dos irmãos com a Live Nation, responsável pela turnê "Nossa História". A residência tem realização da produtora em conjunto com a Entretrês (E3), apresentação da Elo e patrocínio do Google Gemini.
Segundo Alexandre Faria, vice-presidente da divisão de Concerts da Live Nation no Brasil, esta será a primeira residência de um artista brasileiro em um único estádio.
As seis apresentações de "Nada É Por Acaso" acontecerão no Nubank Parque, em São Paulo, nas seguintes datas:
Em todas as datas, os portões serão abertos às 16h, e os shows começarão às 19h30.
Os ingressos regulares custam entre R$ 175 e R$ 690, a depender do setor e da modalidade de entrada. Também serão comercializados pacotes especiais e um adicional para entrada antecipada.
|Setor
|Meia-entrada
|Inteira
|Cadeira superior
|R$ 175
|R$ 350
|Pista
|R$ 195
|R$ 390
|Cadeira inferior
|R$ 295
|R$ 590
|Pista premium
|R$ 345
|R$ 690
|Entrada antecipada (upgrade)
|—
|R$ 500
|Camarote
|—
|R$ 560
|Pacote open bar
|R$ 1.105
|R$ 1.450
A comercialização será dividida em duas etapas:
Os ingressos serão vendidos pelo site da Ticketmaster, único canal oficial de vendas pela internet, e na bilheteria oficial.
Clientes Elo poderão parcelar as compras em até oito vezes sem juros ou de nove a 12 vezes com juros. Para os demais compradores, o parcelamento será de até seis vezes sem juros ou de sete a dez vezes com juros.
As compras pela internet estão sujeitas à cobrança de taxa de conveniência. Na bilheteria oficial, não haverá taxa de serviço.
Entre 1º e 3 de dezembro, o atendimento presencial será realizado exclusivamente para clientes que fizerem uma pré-reserva online gratuita.
Os períodos de reserva estão sujeitos à disponibilidade e podem ser encerrados antecipadamente. O endereço da bilheteria e as orientações de atendimento serão enviados por e-mail após a confirmação.
Cada reserva será válida exclusivamente para sua respectiva etapa de vendas. Clientes sem confirmação não serão atendidos presencialmente durante os três primeiros dias.
A partir de 4 de dezembro, a compra presencial poderá ser realizada sem pré-reserva, caso ainda haja ingressos disponíveis.
Sim. Os irmãos anunciaram seis apresentações em julho de 2027, no Nubank Parque, em São Paulo, com o projeto "Nada É Por Acaso".
Os ingressos custam a partir de R$ 175 na meia-entrada e R$ 350 na inteira. Os pacotes especiais chegam a R$ 1.450.
A pré-venda para clientes Elo começa em 1º de dezembro de 2026, às 10h. A venda geral terá início em 3 de dezembro, no mesmo horário.
As vendas serão realizadas pela Ticketmaster e na bilheteria oficial. Entre 1º e 3 de dezembro, a compra presencial exige pré-reserva online.
O limite é de seis ingressos por CPF, dos quais até dois podem ser meias-entradas.
Glossário
O que é residência artística?
Formato de apresentações que concentra uma série de shows em um mesmo local com estrutura desenvolvida especialmente para o local, diferente de uma turnê tradicional