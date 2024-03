Show da Madonna no Rio terá transmissão ao vivo pela TV Globo

Após muitas especulações, o show da Madonna está oficialmente confirmado no Brasil — e poderá ser visto de todos os cantos do País. A Globo anunciou nesta segunda-feira, 25, que o show histórico será transmitido pela TV Globo, Multishow e Globoplay

A cantora Madonna trará a "The Celebration Tour", que comemora seus 40 anos de carreira, e fará uma apresentação única na cidade maravilhosa no dia 4 de maio. Ainda não há informações sobre venda de ingressos.

O evento será em frente ao hotel Copacana Palace, segundo a emissora brasileira.

A transmissão tem direção geral de Pedro Secchin e direção de gênero de Raoni Carneiro. O show será produzido pela BonusTrack.

Como assistir ao show da Madonna?

O show da Madonna no Brasil acontece no dia 4 de maio de 2024 e terá transmissão ao vivo pela TV Globo, além do streaming Globoplay e o canal fechado Multishow.

Último show de Madonna no Brasil

A última vez que Madonna colocou os pés em solo brasileiro foi em 2012, em um icônico show no Estádio do Morumbi (São Paulo). No começo deste ano, a artista chegou a anunciar apresentações nos EUA, México, Canadá e Europa, previstos para janeiro e julho de 2024.