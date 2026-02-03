Cinco formas de usar o Google Gemini para ganhar tempo no trabalho

Redatora
Publicado em 3 de fevereiro de 2026 às 16h28.
Ferramentas de inteligência artificial deixaram de ser experimentais e passaram a integrar, de forma direta, a rotina de profissionais em diferentes áreas.
O Google Gemini se insere nesse movimento ao funcionar como um assistente avançado já conectado aos principais sistemas e aplicativos do ecossistema Google, com foco em produtividade e gestão de informação no dia a dia corporativo. As informações foram retiradas de Inc.
Se deseja aprender as maiores ferramentas de IA do mercado, clique aqui para garantir vaga em curso gratuito sobre o tema
O Google Gemini está integrado aos sistemas operacionais Android, ChromeOS e WearOS, além de poder ser acessado via navegador em computadores com Windows e macOS.
Há também aplicativos dedicados para iPhone e iPad. No ambiente corporativo, a ferramenta opera de forma integrada aos aplicativos do Google Workspace, como Gmail, Drive, Docs, Sheets, Slides, Meet, Calendar e Photos.
Essa integração permite que o uso da inteligência artificial ocorra diretamente nos fluxos de trabalho já adotados por empresas e profissionais, sem a necessidade de plataformas externas ou processos adicionais.
Enquanto soluções como o Microsoft Copilot+ priorizam a integração com o Windows 11 e aplicativos da Microsoft, o Google Gemini foi estruturado para funcionar de maneira contínua com serviços em nuvem e aplicativos do Google.
Esse posicionamento favorece profissionais e equipes que já utilizam intensamente esse ecossistema para comunicação, criação de documentos e armazenamento de dados.
O diferencial apontado é a disponibilidade contextual da IA, que aparece apenas quando o usuário decide acioná-la, evitando interferências constantes no fluxo de trabalho.
No navegador Chrome, o Gemini pode ser acessado por meio de um modo de IA integrado à barra de pesquisa. Também é possível fixar um atalho permanente no topo do navegador por meio das configurações.
Em aplicativos do Google Workspace, o acesso ocorre a partir de um ícone em formato de estrela, exibido próximo às informações da conta do usuário.
Essa lógica de ativação permite que a inteligência artificial seja utilizada de forma pontual, conforme a demanda da tarefa em execução.
Uma das aplicações destacadas do Google Gemini é a capacidade de resumir documentos longos, como atas de reunião, relatórios, trocas extensas de e-mails e arquivos em formatos como PDF, Word ou Docs. O envio pode ser feito por meio de cópia e colagem do conteúdo ou pelo upload direto de arquivos na plataforma.
Esse recurso atende profissionais que lidam com grandes volumes de informação e precisam acelerar a leitura, análise e tomada de decisão.
Saia da superfície: esse curso gratuito revela os segredos para transformar a carreira usando inteligência artificial; inscreva-se aqui
Além de textos, o Gemini pode auxiliar na organização de diferentes tipos de conteúdo armazenados no Google Drive, incluindo documentos, planilhas e apresentações. A ferramenta também oferece suporte para lidar com registros de reuniões, anotações e materiais compartilhados em ambientes colaborativos.
O uso da IA nesse contexto contribui para reduzir o tempo gasto em tarefas operacionais e ampliar o foco em atividades estratégicas.
De olho nesse movimento e nas perspectivas para o futuro do trabalho, a EXAME desenvolveu um curso virtual e gratuito sobre inteligência artificial.
O curso será transmitido ao vivo e terá duração de duas horas. O treinamento vai revelar as principais ferramentas de IA que todo profissional – independente do setor de atuação – precisa dominar. Essas ferramentas podem ser úteis para otimizar as tarefas no trabalho, criar um plano de carreira estruturado, ter reuniões mais assertivas e até mesmo conquistar aquela posição dos sonhos.
O que você vai aprender?
- Automatizar tarefas repetitivas.
- Personalizar sua abordagem profissional.
- Tomar decisões inteligentes com base em dados.
- Conectar-se melhor com clientes e colegas.
- Aumentar sua produtividade e credibilidade.
Para garantir a sua vaga, clique aqui