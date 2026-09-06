Prêmio para multifranqueados terá caderno na EXAME e viagem a Las Vegas; saiba como se inscrever

Administrar três, cinco ou dezenas de franquias exige mais do que repetir o modelo criado pelo franqueador. À medida que a operação cresce, o multifranqueado precisa controlar custos, formar lideranças e manter o padrão da marca em diferentes unidades.

É para reconhecer os empresários que conseguiram superar esses desafios que a EXAME e CommUnit lançaram o Prêmio Multi – Melhores Multifranqueados do Brasil.

A premiação terá 10 categorias. Os vencedores serão apresentados em um caderno especial na edição de novembro da revista EXAME e receberão um troféu e o selo oficial do prêmio. Entre todos os participantes, um também será escolhido como Multifranqueado do Ano e ganhará uma viagem para uma conferência do setor em Las Vegas, nos Estados Unidos.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até as 23h59 de 10 de setembro de 2026.

Vencedores terão perfil publicado na revista EXAME

Os vencedores de cada categoria terão suas histórias apresentadas em um caderno especial dedicado ao Prêmio Multi na edição de novembro da revista EXAME.

A revista começa a circular em 18 de novembro, mesma data da cerimônia de premiação, que será realizada no Teatro Villa-Lobos, em São Paulo.

Vencedores e finalistas também poderão participar de conteúdos e eventos promovidos pela CommUnit para o mercado de franquias.

Multifranqueado do Ano ganhará viagem a Las Vegas

O participante escolhido como Multifranqueado do Ano receberá um pacote para participar da Multi-Unit Franchising Conference, conferência americana voltada a empresários que administram várias unidades de franquias.

O pacote inclui passagem aérea, hospedagem e ingresso para o evento, realizado em Las Vegas.

A conferência serviu de referência para a criação do prêmio brasileiro. O encontro americano também promove o MVP, sigla em inglês para Most Valuable Performer, reconhecimento concedido a multifranqueados do país.

Quem pode participar do Prêmio Multi?

O prêmio é voltado a multifranqueados com pelo menos três unidades ativas e dois anos de atuação no sistema de franquias. Podem participar empresários de qualquer segmento e marca.

A inscrição pode ser feita pelo próprio franqueado. Franqueadoras, associações, parceiros e profissionais do setor também podem indicar candidatos.

Após a inscrição, as equipes da CommUnit e do Instituto Hibou entram em contato com o participante para confirmar os dados e começar a avaliação. Segundo a organização, as informações serão mantidas em sigilo e usadas apenas no processo de seleção.

Como serão escolhidos os vencedores?

A escolha dos vencedores não terá votação popular. Os inscritos serão analisados a partir de indicadores quantitativos e qualitativos.

A metodologia e a condução técnica da avaliação são de responsabilidade do Instituto Hibou Pesquisas & Insights. O processo será dividido em quatro etapas:

Triagem das inscrições; Avaliação metodológica conduzida pelo Instituto Hibou; Análise do comitê; Auditoria por amostragem.

O comitê será formado por representantes da CommUnit, da EXAME, do Instituto Hibou e da KPMG, além de multifranqueados, franqueadores e especialistas do setor.

Quais são as categorias do Prêmio Multi?

O prêmio terá 10 categorias, divididas em três eixos.

Desempenho, inovação e impacto

1. Liderança Multimarcas;

2. Liderança Marca Única;

3. Mega Crescimento;

4. Empreendedor 50+.

Impacto e inovação

5. Case de Inovação em Operações e Tecnologia;

6. Case de Marketing e Branding;

7. Diversidade, Equidade e Inclusão.

Categorias especiais

8. Família Empreendedora e Sucessão;

9. Eficiência e Influência no Mercado;

10. Franqueado Destaque da Cidade de São Paulo.