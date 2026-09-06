Prêmio para multifranqueados terá caderno na EXAME e viagem a Las Vegas; saiba como se inscrever

Redação Exame
Publicado em 6 de setembro de 2026 às 14h46.
Última atualização em 6 de setembro de 2026 às 15h13.
Administrar três, cinco ou dezenas de franquias exige mais do que repetir o modelo criado pelo franqueador. À medida que a operação cresce, o multifranqueado precisa controlar custos, formar lideranças e manter o padrão da marca em diferentes unidades.
É para reconhecer os empresários que conseguiram superar esses desafios que a EXAME e CommUnit lançaram o Prêmio Multi – Melhores Multifranqueados do Brasil.
A premiação terá 10 categorias. Os vencedores serão apresentados em um caderno especial na edição de novembro da revista EXAME e receberão um troféu e o selo oficial do prêmio. Entre todos os participantes, um também será escolhido como Multifranqueado do Ano e ganhará uma viagem para uma conferência do setor em Las Vegas, nos Estados Unidos.
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até as 23h59 de 10 de setembro de 2026.Inscreva-se gratuitamente no Prêmio Multi
Os vencedores de cada categoria terão suas histórias apresentadas em um caderno especial dedicado ao Prêmio Multi na edição de novembro da revista EXAME.
A revista começa a circular em 18 de novembro, mesma data da cerimônia de premiação, que será realizada no Teatro Villa-Lobos, em São Paulo.
Vencedores e finalistas também poderão participar de conteúdos e eventos promovidos pela CommUnit para o mercado de franquias.
O participante escolhido como Multifranqueado do Ano receberá um pacote para participar da Multi-Unit Franchising Conference, conferência americana voltada a empresários que administram várias unidades de franquias.
O pacote inclui passagem aérea, hospedagem e ingresso para o evento, realizado em Las Vegas.
A conferência serviu de referência para a criação do prêmio brasileiro. O encontro americano também promove o MVP, sigla em inglês para Most Valuable Performer, reconhecimento concedido a multifranqueados do país.
O prêmio é voltado a multifranqueados com pelo menos três unidades ativas e dois anos de atuação no sistema de franquias. Podem participar empresários de qualquer segmento e marca.
A inscrição pode ser feita pelo próprio franqueado. Franqueadoras, associações, parceiros e profissionais do setor também podem indicar candidatos.
Após a inscrição, as equipes da CommUnit e do Instituto Hibou entram em contato com o participante para confirmar os dados e começar a avaliação. Segundo a organização, as informações serão mantidas em sigilo e usadas apenas no processo de seleção.
A escolha dos vencedores não terá votação popular. Os inscritos serão analisados a partir de indicadores quantitativos e qualitativos.
A metodologia e a condução técnica da avaliação são de responsabilidade do Instituto Hibou Pesquisas & Insights. O processo será dividido em quatro etapas:
O comitê será formado por representantes da CommUnit, da EXAME, do Instituto Hibou e da KPMG, além de multifranqueados, franqueadores e especialistas do setor.Faça sua inscrição gratuita no Prêmio Multi
O prêmio terá 10 categorias, divididas em três eixos.
Desempenho, inovação e impacto
1. Liderança Multimarcas;
2. Liderança Marca Única;
3. Mega Crescimento;
4. Empreendedor 50+.
Impacto e inovação
5. Case de Inovação em Operações e Tecnologia;
6. Case de Marketing e Branding;
7. Diversidade, Equidade e Inclusão.
Categorias especiais
8. Família Empreendedora e Sucessão;
9. Eficiência e Influência no Mercado;
10. Franqueado Destaque da Cidade de São Paulo.