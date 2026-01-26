Startup que usa OpenAI cresce 100x em 2 anos e atinge US$ 100 mi em receita

intuitiva quanto moldar argila. Em 2026, sua empresa, Clay, se tornou referência global em automação de prospecção comercial — com US$ 100 milhões em receita anual recorrente.

O salto meteórico foi possível graças a uma estratégia clara de integrar profundamente os modelos da OpenAI aos seus processos de negócios.

Com um crescimento que saltou de US$ 1 milhão para US$ 100 milhões em apenas dois anos, a startup é um case de como a inteligência artificial, quando usada com objetivo e precisão, pode escalar resultados comerciais em ritmo exponencial. As informações foram retiradas de Inc.

Agentes de IA no centro da operação

O grande trunfo da Clay é o Claygent, um agente de IA que automatiza tarefas de vendas e marketing — desde a identificação de leads até o envio de mensagens personalizadas.

O usuário pode subir uma lista de empresas e o sistema, com apoio da OpenAI, busca os contatos certos, analisa dados da web, identifica reclamações relevantes e até propõe mensagens adaptadas para cada situação.

Esse fluxo automatizado substitui horas — ou dias — de trabalho manual feito por SDRs, analistas e equipes de prospecção. O resultado disso é mais velocidade, mais precisão e muito mais escala.

Parceria com a OpenAI: mais do que API, uma vantagem competitiva

A Clay é hoje uma das maiores clientes da OpenAI. Os modelos da empresa processam trilhões de tokens em nome da startup, o que revela o nível de integração operacional entre as duas companhias.

Além disso, a equipe de startups da OpenAI, liderada por Marc Manara, oferece suporte dedicado via Slack, reuniões semanais e ajuda personalizada na customização de prompts e APIs.

Esse tipo de relacionamento mostra que, no universo da inteligência artificial, não basta usar uma ferramenta, é preciso saber integrá-la profundamente à lógica de negócio.

