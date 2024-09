Detonautas se reinventará no Rock in Rio — e conta com a nova geração para isso; veja entrevista

Quem cresceu nos anos 2000 provavelmente se lembra de “Olhos Certos” e “Quando o Sol se For”. Com esse hits, a banda Detonautas se tornou uma das queridinhas pela juventude da época e uma das mais proeminentes do rock brasileiro. E se apresenta neste sábado, 21, no Rock in Rio de 2024.

O grupo foi criado em 1997, após “pegar carona” no boom da internet. Tico Santa Cruz e Eduardo Simão se conheceram em uma sala de bate-papo online e descobriram a mesma paixão pela música. Vários shows pelo Brasil mais tarde, o Detonauta explodiu ao abrir shows de bandas internacionais como Silverchair e Red Hot Chilli Peppers. Desde então, o grupo brasileiro se tornou um dos mais conhecidos – marcado, sobretudo, por ir sempre além do convencional.

O vocalista Tico Santa Cruz contou à EXAME sobre a emoção de olhar para o passado e celebrar as conquistas da banda — formada também por Fábio Brasil, Renato Rocha, Macca e Philippe.

“A gente construiu uma história que nos dá condição para viver da nossa música, com um grande público que conquistamos nesses 27 anos de banda”.

Com 27 anos, a discografia da banda conta com oito álbuns de estúdio, três álbuns ao vivo, quatro DVDs, quatro coletâneas e três EPs. O Detonautas também levou 10 prêmios ao longo de sua trajetória – os mais icônicos foram o MTV de “Banda Revelação”, em 2003, e "Jovem Brasileiro" na categoria “Melhor Grupo Musical”, em 2008.

A apresentação no Rock in Rio faz parte da turnê nacional do grupo, intitulada “Detonautas Tour 20 anos – acústico”. A série de espetáculos foi idealizada após o lançamento do álbum homônimo em 2023, com a proposta de apresentar aos ouvintes uma versão “desplugada” do rock tradicional e mais simplista da banda. Agora, a tática é conquistar os palcos de vários cantos do Brasil.

“Essa turnê é uma grande vitória. É a chance do público conhecer o Detonautas em um formato diferente, com músicas produzidas a partir de 2010 que foram bem-sucedidas”, explicou Tico.

Inovação e diálogo com as novas gerações

O vocalista explica ainda que a atual fase da banda é marcada pelo flerte com gêneros musicais distintos, do rock contemporâneo ao sertanejo, com ouvidos atentos também para o funk. Essa foi a maneira que a banda encontrou para estreitar os laços com um público mais jovem, sem comprometer a fidelidade dos fãs de longa data.

Para conquistar uma nova posição no cenário musical, Tico Santa Cruz revelou à EXAME — com exclusividade — uma parceria com o cantor sertanejo Gustavo Mioto. Juntos, eles farão a segunda versão de “Um Sonhador”, hit da dupla Leandro & Leonardo, de 1998, que foi apresentado pela banda sob os ritmos do blues no João Rock de 2024. Tico adiantou que a ideia é regravar a canção para o acústico.

“O Mioto foi super receptivo. Ele até veio me perguntar: ‘Mas, por que eu?’. E eu falei: ‘porque eu estou atento a tudo que está acontecendo’. Acredito que podemos dialogar com a geração mais nova, trazendo um ícone dessa galera também para conversar com a gente”, conta.

O single ainda não tem previsão de lançamento, em razão das agendas de shows do Detonautas e de Gustavo Mioto até o fim do ano. No entanto, Tico acredita que a sinergia com artistas de outras vertentes pode contribuir para a inovação do repertório do Detonautas.

1 /26 (RIR_240911_SUNSET_BARAOVERMELHO_DiegoPadilha-7725)

2 /26 (RIR_240911_PORTICO_RITASEIXAS_2RS03861)

3 /26 (RIR_240911_PalcoMundo_ArielMartini_6984)

4 /26 (RIR_240911_PalcoMundo_ArielMartini_6628-Edit)

5 /26 (RIR_240911_PalcoMundo_ArielMartini_3734)

6 /26 (RIR_240911_Palco Mundo_por Wesley Allen6709)

7 /26 (RIR_240911_PALCO MUNDO_por @wesleyallen_ - GIF FOGOS)

8 /26 (RIR_240911_Palco Mundo Fogos_por Wesley Allen7878)

9 /26 (RIR_240911_NDO_CATDEALERS_RITASEIXAS_2RS04531)

10 /26 (RIR_240911_NDO_CATDEALERS_RITASEIXAS_2RS04331)

11 /26 (RIR_240911_MUSICAL_GILBS-9916)

12 /26 (RIR_240911_HighwayStage_CantoCego_DiegoPadilha-6373)

13 /26 (RIR_240911_Gourmet Square_por Wesley Allen5740)

14 /26 (RIR_240911_Gourmet Square_por Wesley Allen5646)

15 /26 (RIR_240911_GlobalVillage_JulianaLinhares_ArielMartini_6929)

16 /26 (RIR_240911_GLOBALVILLAGE_GILBS-8456)

17 /26 (RIR_240911_GLOBALVILLAGE_GILBS-8446)

18 /26 (RIR_240911_GLOBALVILLAGE_GILBS-8420)

19 /26 (RIR_240911_GLOBALVILLAGE_GILBS-8403)

20 /26 (RIR_240911_GLOBALVILLAGE_GILBS-8310)

21 /26 (RIR_240911_GLOBALVILLAGE_GILBS-8299)

22 /26 (RIR_240911_Fonte_ArielMartini_6725)

23 /26 (RIR_240911_Favela_Xande_DiegoPadilha-6865)

24 /26 (RIR_240911_Favela_Xande_DiegoPadilha-6664)

25 /26 (RIR_240911_Esquadrilha da Fumaça_por Wesley Allen5842)

26/26 (RIR_1109_ESTRUTURA_diegopadilha-6105)

Para além das novas parcerias, a banda também tem se empenhado em conquistar as gerações mais jovens, de olho nas tendências e nos comportamentos deles — o que não é tão difícil assim, dado que Tico tem um filho de 23 anos e uma filha de 16. Uma maneira de se manter atualizado, segundo ele, é prestar atenção ao que eles estão ouvindo, e onde.

“Minha filha veio de uma construção já dentro das redes sociais, tem contato forte com Instagram, com o Tiktok”, explicou ele à EXAME. “Sempre ficamos de olho para ser um contato saudável, mas eu percebo que é completamente diferente a relação que ela tem com a música. Minha filha é do Trap, mas também é dessa geração que escuta de tudo. Aprendo muito com ela, até para entender essa comunicação e usar ela dentro da nossa identidade como banda, isso aproxima a gente dessa nova geração”.

Para chegar até eles, no entanto, Tico tem apostado menos no conhecimento passado de geração para geração — quando os pais apresentam as músicas do Detonautas aos filhos — e prestado mais atenção em maneiras de conquistar o público mais jovem dentro das redes e ambientes pelos quais eles transitam.

“A gente vê muito jovem nos nossos shows. Meu desafio é furar essa bolha, é pegar a galera com quem eu não estou dialogando, porque não tem pai, não tem mãe, não tem nenhum vínculo emocional com o rock. E é muito desafiador”, completou ele. “Eu acho que esses festivais têm essas características, de aproximar todo mundo. Quando você toca neles, com toda essa diversidade, você acaba acessando novos públicos.

O que esperar do show no Rock in Rio?

Nesta edição do Rock in Rio, o Detonautas é uma das principais atrações. Neste sábado, 21, a banda se apresenta no “Dia Brasil” no Palco Mundo, que conta com um line-up 100% formado pelos maiores artistas do país em um encontro de estilos e gerações para criar um movimento histórico por um mundo melhor. O grupo está escalado no “Para Sempre Rock”, que conta com a presença de Capital Inicial, NX Zero, Pitty, Rogério Flausino e Toni Garrido.

A presença da banda na edição de 40 anos do Rock in Rio é mais que importante para Tico. O Detonautas fez parte da história do festival ao longo das últimas quatro décadas, com apresentações em 2011, 2013 e 2019. E esteve presente como espectador do festival desde o fim dos anos 1990, em algumas edições que se tornaram marcantes para o cantor.

“Vou te falar com toda sinceridade que eu tenho memórias muito fortes do Rock in Rio”, comentou Tico antes de se aprofundar nas apresentações mais memoráveis que ele tem do festival. “O show do Guns N’ Roses lá nos anos 1990, na época daquela formação, foi mais sinistro que eu já vi deles. Também vem na minha cabeça o show da Cássia Eller na abertura do Rock in Rio em 2001, e o do Tianastácia, uma banda de Minas Gerais que me marcou demais”.

De volta aos palcos na noite deste sábado, 21, Tico adiantou alguns detalhes sobre o espetáculo. “Por isso tudo é um prazer e uma honra imensa subir nesse Palco Mundo e muito bem acompanhado. Será uma grande celebração, com um show interativo entre os próprios artistas. O Detonautas pretende entrar no palco fazendo o que gostamos em festivais, trazer novas versões de canções clássicas, como ‘Um Sonhador’ no João Rock deste ano, no qual apresentamos no formato de blues. É algo que sempre funciona bem”.

A apresentação do Detonautas no Para Sempre Rock começa às 00h10 deste domingo, 22, no Palco Mundo. A transmissão será feita pela Globoplay, serviço de streaming da Rede Globo, e pelo canal Multishow.