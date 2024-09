Incêndio atinge mansão no Jardim Pernambuco, no Leblon

O Corpo de Bombeiros foi acionado às 12h50 para combater um incêndio numa mansão localizada na rua Leôncio Correa, no Jardim Pernambuco, uma das localidades mais exclusivas do bairro do Leblon, Zona Sul do Rio. Até por volta das 14h30 homens dos quartéis da Gávea e do Humaitá ainda trabalhavam no local. A informação da corporação é de que não há vítimas.

Um dos endereços mais exclusivos do país, o Jardim Pernambuco, condomínio no Leblon, onde fica a casa mais cara do país — vendida por pelo menos R$ 220 milhões, há dez dias, pela construtora Mozak, como antecipou a Exame e O GLOBO — tem 150 imóveis de alto padrão, além de quadras de tênis privativas e o único heliponto particular do Rio homologado pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Além disso, o espaço conta com áreas compartilhadas por moradores como uma pequena praça arborizada. Os casarões ficam em meio a muita natureza, com direito a árvores nativas de Mata Atlântica e segurança e privacidade garantidas.

O condomínio é muito bem protegido e vigiado. O Jardim Pernambuco conta com uma equipe de 80 pessoas que é responsável por fiscalização, ordem, monitoramento e controle de acesso. Há câmeras de segurança em todas as ruas — sete, ao todo —, vigilância 24 horas e cancelas. Outro atrativo é a localização: o empreendimento fica a cinco minutos a pé da praia do Leblon, cartão-postal carioca.

O diretor da Sergio Castro Ouro Imóveis, Paulo Cézar Ximenes, destaca a sofisticação do local. "Morar na Zona Sul em uma casa é um privilégio gigantesco. Esta é uma ilha que é número 1 do mercado, mais procurada para esse nicho de altíssimo padrão, que é o Jardim Pernambuco, a joia da coroa, o mais seguro, mais lindo de todos e exclusivo".