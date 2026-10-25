Iron Maiden em São Paulo: horários, setlist, ingressos e como chegar

O Iron Maiden faz dois shows em São Paulo, neste domingo, 25, e na terça-feira, 27, com a turnê Run For Your Lives World Tour, que celebra os 50 anos da banda britânica. As apresentações serão realizadas no Nubank Parque, na zona oeste da capital, com abertura da banda americana Alter Bridge.

O repertório da turnê reúne músicas dos primeiros anos do grupo, incluindo clássicos como The Number of the Beast, Run to the Hills e Fear of the Dark. Depois das apresentações em São Paulo, o Iron Maiden segue para Curitiba, onde toca em 28 de outubro, na Arena da Baixada.

Que horas começa o show do Iron Maiden em São Paulo?

Os dois shows na capital paulista têm a mesma programação. Confira os horários:

16h : abertura dos portões;

: abertura dos portões; 19h10 : show do Alter Bridge;

: show do Alter Bridge; 20h50: início previsto do Iron Maiden.

Os horários foram divulgados pela organização na página oficial de venda de ingressos.

Qual é o provável setlist do Iron Maiden?

A Run For Your Lives World Tour revisita a fase inicial da banda, com músicas dos nove primeiros álbuns, lançados entre 1980 e 1992. O disco No Prayer for the Dying, de 1990, é a exceção nesse recorte. A lista abaixo reúne o repertório provável com base nos shows anteriores da turnê; a ordem e as músicas podem mudar.

Murders in the Rue Morgue;

Wrathchild;

Killers;

Phantom of the Opera;

The Number of the Beast;

Infinite Dreams;

Powerslave;

2 Minutes to Midnight;

Rime of the Ancient Mariner;

Run to the Hills;

Seventh Son of a Seventh Son;

The Trooper;

Hallowed Be Thy Name;

Iron Maiden;

Aces High;

Fear of the Dark;

Wasted Years.

Quem faz a abertura do show do Iron Maiden?

A banda americana Alter Bridge abre as duas apresentações de São Paulo. Formado em Orlando, na Flórida, o grupo transita entre o hard rock e o metal alternativo.

O show também marca a passagem do Iron Maiden pelo Brasil com Simon Dawson na bateria, após Nicko McBrain deixar as apresentações ao vivo. Dawson também integra o British Lion, projeto paralelo do baixista Steve Harris.

Ainda há ingressos para o Iron Maiden em São Paulo?

As duas apresentações do Iron Maiden em São Paulo o deste domingo, 25, está esgotada. Para o show de terça-feira, 27, havia ingressos disponíveis no setor Cadeira Nível 1 Central, conforme as informações fornecidas. A disponibilidade pode mudar, por isso é recomendável consultar a página oficial da Livepass.

Como chegar ao Nubank Parque?

O Nubank Parque fica na Rua Palestra Itália, 200, no bairro da Água Branca, zona oeste de São Paulo. O local também aparece em cadastros de transporte e eventos pelo endereço Avenida Francisco Matarazzo, 1705.

De metrô e trem

Uma das principais opções é a estação Palmeiras-Barra Funda, atendida por metrô e trem. A estação Água Branca, da rede ferroviária, também fica na região. Consulte os trajetos e horários antes de sair, especialmente para planejar a volta após o show.

De ônibus

Segundo a SPTrans, 28 linhas de ônibus atenderão a região do Nubank Parque entre 16h e 23h nos dias 25 e 27 de outubro. A lista de linhas e os detalhes da operação estão disponíveis no site da SPTrans.

Neste domingo, 25, também funciona o Domingão Tarifa Zero, com gratuidade nos ônibus municipais durante o dia. A SPTrans informa que passageiros sem Bilhete Único também poderão utilizar o serviço gratuito, com liberação da passagem diretamente na catraca. A gratuidade não se aplica automaticamente ao show de terça-feira, 27.

De carro

O estádio tem estacionamento próprio, com capacidade informada de 1.500 veículos, sujeito à disponibilidade. Como o trânsito pode ficar intenso em dias de grandes eventos, vale prever tempo adicional para chegar e verificar as condições do estacionamento antes de sair.

Qual é a classificação etária do show?

A classificação informada para as apresentações é de 16 anos desacompanhado. Menores de 16 anos só podem entrar acompanhados dos pais ou de um responsável legal. A organização informa que a regra está sujeita a alterações por decisão judicial.

Quando o Iron Maiden toca em Curitiba?

Depois dos dois shows em São Paulo, o Iron Maiden se apresenta em 28 de outubro de 2026, na Arena da Baixada, em Curitiba, também com abertura do Alter Bridge.