Renata Capucci diz que foi diagnosticada com Parkinson há quatro anos

A jornalista Renata Capucci revelou que foi diagnosticada com Parkinson há quatro anos. O anúncio foi feito nas suas redes sociais nesta segunda-feira, 27, e levado para debate no podcast 'Isso é Fantástico'.

"Pensei muito sobre este momento. Sabia que ele iria chegar e que vinha na hora certa, quando eu me sentisse exatamente como eu me sinto hoje: forte, confiante e feliz. Não é fácil. Mas não é o fim", escreveu a jornalista no Instagram.

No podcast, Capucci contou que começou a sentir os sintomas durante sua participação no programa Popstar:

"Depois do sexto programa, eu estava em casa e o meu braço subiu sozinho, enrijecido. E o meu marido que é médico, logo depois do programa, me levou para um hospital que tinha emergência neurológica e eu fui diagnosticada com Parkinson. Aquilo caiu como uma bigorna em cima da minha cabeça", recorda a jornalista de 49 anos.