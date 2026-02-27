‘Não corra atrás dos seus sonhos’: atriz traz conselho de carreira que você talvez não queira ouvir

Reese Witherspoon, atriz de Legalmente Loira e Big Little Lies (Fonte: Instagram | Reprodução)
Redatora
Publicado em 27 de fevereiro de 2026 às 05h00.
A frase veio de um vídeo no Instagram em resposta a uma jovem que dizia estar insatisfeita no trabalho e queria mudar de área. Reese Witherspoon, atriz de Legalmente Loira e Big Little Lies, foi direta: “Você não corre atrás dos seus sonhos, você corre atrás dos seus talentos.”
A lógica do conselho é simples — e desconfortável para quem foi educado a “sonhar grande” como regra universal. Para Witherspoon, o ponto de partida não é o desejo, mas identificar quais são os talentos específicos e únicos que a pessoa já tem (ou consegue nomear) e que podem sustentar uma vida profissional. As informações foram retiradas de CNBC Make It.
No vídeo, Witherspoon faz uma pergunta antes de entregar o conselho: “Quais são os seus talentos?” A jovem demora a responder e é aí que a atriz amarra o argumento de que todo mundo tem sonhos, mas isso não garante que isso vire profissão.
O caminho mais seguro, sugere ela, é descobrir onde você é bom — e perseguir isso com intenção. É uma mudança sutil no foco, mas com impacto prático — em vez de “o que eu quero ser?”, a pergunta vira “o que eu sei fazer muito bem e que o mercado valoriza?”.
A coach de liderança Amina AlTai também critica o mantra “siga sua paixão”.Segundo ela, paixão muda e, quando a carreira fica dependente desse combustível instável, o risco é alto de desgaste rápido.
A recomendação, nessa visão, não é abandonar interesses, mas não transformar cada paixão em propósito — especialmente quando ela é volátil.
A professora e autora Suzy Welch entra nessa conversa com outro conceito: aptidões — “faculdades inatas” que fazem uma pessoa ser melhor em certas habilidades, competências e áreas.
No método descrito por Welch, a “carreira certa” aparece numa interseção objetiva:
Sonhos, nessa leitura, não bastam. A carreira ideal precisa caber no mundo — e caber na conta.
O Na Prática nasceu com a missão de transformar o potencial de jovens em resultados concretos para suas carreiras e para o Brasil.
O curso Execução de Alta Performance é um dos programas mais completos para quem busca sair da estagnação e crescer com consistência.