‘Não corra atrás dos seus sonhos’: atriz traz conselho de carreira que você talvez não queira ouvir

A frase veio de um vídeo no Instagram em resposta a uma jovem que dizia estar insatisfeita no trabalho e queria mudar de área. Reese Witherspoon, atriz de Legalmente Loira e Big Little Lies, foi direta: “Você não corre atrás dos seus sonhos, você corre atrás dos seus talentos.”

A lógica do conselho é simples — e desconfortável para quem foi educado a “sonhar grande” como regra universal. Para Witherspoon, o ponto de partida não é o desejo, mas identificar quais são os talentos específicos e únicos que a pessoa já tem (ou consegue nomear) e que podem sustentar uma vida profissional. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

A frase que virou o centro da conversa

No vídeo, Witherspoon faz uma pergunta antes de entregar o conselho: “Quais são os seus talentos?” A jovem demora a responder e é aí que a atriz amarra o argumento de que todo mundo tem sonhos, mas isso não garante que isso vire profissão.

O caminho mais seguro, sugere ela, é descobrir onde você é bom — e perseguir isso com intenção. É uma mudança sutil no foco, mas com impacto prático — em vez de “o que eu quero ser?”, a pergunta vira “o que eu sei fazer muito bem e que o mercado valoriza?”.

Por que ‘seguir a paixão’ pode dar errado

A coach de liderança Amina AlTai também critica o mantra “siga sua paixão”.Segundo ela, paixão muda e, quando a carreira fica dependente desse combustível instável, o risco é alto de desgaste rápido.

A recomendação, nessa visão, não é abandonar interesses, mas não transformar cada paixão em propósito — especialmente quando ela é volátil.

Talento, valores e dinheiro: a interseção que importa

A professora e autora Suzy Welch entra nessa conversa com outro conceito: aptidões — “faculdades inatas” que fazem uma pessoa ser melhor em certas habilidades, competências e áreas.

No método descrito por Welch, a “carreira certa” aparece numa interseção objetiva:

Valores (o que você não negocia)

Aptidões (no que você tem vantagem real)

Interesses economicamente viáveis (o que se sustenta na vida real)

Sonhos, nessa leitura, não bastam. A carreira ideal precisa caber no mundo — e caber na conta.

