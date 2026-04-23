Pop

CINEMATV E STREAMINGMÚSICACURIOSIDADESREALITIESCELEBRIDADES

Reencontro do BBB 26 expõe tensão entre Milena, Samira e Juliano

Encontro do elenco após a final teve clima desconfortável entre antigos aliados e movimentou as redes

BBB 26: tensão entre ex-integrantes do grupo Eternos virou assunto (Reprodução / TV Globo)

BBB 26: tensão entre ex-integrantes do grupo Eternos virou assunto (Reprodução / TV Globo)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 23 de abril de 2026 às 12h17.

O Big Brother Brasil 26 já terminou, mas os conflitos da temporada parecem longe do fim. Durante o Prêmio Gshow BBB, realizado nesta quarta-feira, 22, um reencontro entre Milena, Samira e Juliano Floss chamou atenção nas redes sociais por conta de um suposto climão entre os ex-participantes.

Os três integravam o grupo "Eternos" dentro da casa, ao lado de Breno. No evento, comandado por Gil do Vigor e Ceci Ribeiro, o quarteto participou de um bate-papo, mas a interação rapidamente virou assunto entre fãs do reality.

Internautas apontaram que Juliano teria ignorado tentativas de conversa de Samira durante o quadro. Já Milena também foi vista de forma mais distante da ex-aliada, o que reforçou a percepção de mal-estar entre o trio.

Troca de unfollow aumentou rumores

Após o evento, outro detalhe incendiou ainda mais os comentários: Juliano Floss e Samira deixaram de se seguir no Instagram. O movimento foi interpretado por parte do público como sinal de que a amizade construída no programa não resistiu ao pós-reality.

Samira já vinha acumulando atritos

A ex-sister saiu do BBB 26 cercada de controvérsias. Durante o jogo, Samira foi criticada por atitudes consideradas falsas por parte do público e também se envolveu em atritos com aliados.

Entre os episódios mais lembrados está a informação sobre uma dinâmica da semana que teria sido repassada de forma errada aos colegas de grupo. Nas redes, a participante chegou a ganhar o apelido de “Eumira”, em referência a uma postura vista como individualista.

Ana Paula ficou fora

Embora quase todo o elenco tenha comparecido ao evento, a campeã Ana Paula Renault não marcou presença. Ela foi a única ausência entre os ex-participantes convidados.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil

Mais de Pop

Ranking do Spotify revela os hits mais ouvidos de todos os tempos

Quando estreia 'O Diabo Veste Prada 2' no Brasil?

Quais são os álbums mais ouvidos da história do Spotify? Veja ranking

20 anos do Spotify: por que modelo levou 15 anos para dar lucro

Mais na Exame

Pop

Ranking do Spotify revela os hits mais ouvidos de todos os tempos

Esporte

Rival do Palmeiras na Copa do Brasil, Jacuipense não vence há 43 dias

Minhas Finanças

Saiba se a sua conta de luz vai ficar mais cara — e aprenda a não se endividar com ela

EXAME Agro

'Godzilla' e 'Super El Niño': o fenômeno que deve chegar ao Brasil e no agro