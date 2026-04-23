Reencontro do BBB 26 expõe tensão entre Milena, Samira e Juliano

O Big Brother Brasil 26 já terminou, mas os conflitos da temporada parecem longe do fim. Durante o Prêmio Gshow BBB, realizado nesta quarta-feira, 22, um reencontro entre Milena, Samira e Juliano Floss chamou atenção nas redes sociais por conta de um suposto climão entre os ex-participantes.

Os três integravam o grupo "Eternos" dentro da casa, ao lado de Breno. No evento, comandado por Gil do Vigor e Ceci Ribeiro, o quarteto participou de um bate-papo, mas a interação rapidamente virou assunto entre fãs do reality.

Internautas apontaram que Juliano teria ignorado tentativas de conversa de Samira durante o quadro. Já Milena também foi vista de forma mais distante da ex-aliada, o que reforçou a percepção de mal-estar entre o trio.

Samira convidando o Juliano pro apartamento dela e ele mudando de assunto.

Ele claramente ficou sabendo de tudo que a Samira falou dele. Certíssimo de ficar chateado #PremioGshowBBB

pic.twitter.com/zcuOVkwWWK — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) April 22, 2026

Troca de unfollow aumentou rumores

Após o evento, outro detalhe incendiou ainda mais os comentários: Juliano Floss e Samira deixaram de se seguir no Instagram. O movimento foi interpretado por parte do público como sinal de que a amizade construída no programa não resistiu ao pós-reality.

Samira já vinha acumulando atritos

A ex-sister saiu do BBB 26 cercada de controvérsias. Durante o jogo, Samira foi criticada por atitudes consideradas falsas por parte do público e também se envolveu em atritos com aliados.

Entre os episódios mais lembrados está a informação sobre uma dinâmica da semana que teria sido repassada de forma errada aos colegas de grupo. Nas redes, a participante chegou a ganhar o apelido de “Eumira”, em referência a uma postura vista como individualista.

Ana Paula ficou fora

Embora quase todo o elenco tenha comparecido ao evento, a campeã Ana Paula Renault não marcou presença. Ela foi a única ausência entre os ex-participantes convidados.