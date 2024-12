Rebeldia e ousadia vão dominar 2025? Diretor do Pinterest explica as novas tendências da GenZ

Em 2025, os tradicionais chás de bebê darão lugar a encontros mais íntimos e acolhedores, priorizando um ambiente de conexão e cuidado. Entre as novidades mais inusitadas, destaque para picles, cerejas vermelhas e bolos com visual caótico, que devem ganhar espaço nas comemorações e bombar nas redes sociais.

Embora pareçam estranhas, essas são algumas das previsões do Pinterest Predicts, o relatório anual de tendências lançado nesta quinta-feira, 5, que oferece insights sobre o que estará em alta no próximo ano em diversos setores, como decoração, moda, beleza, viagens e gastronomia.

Com mais de 500 milhões de usuários mensais, o Pinterest utiliza dados de buscas crescentes para identificar padrões e criar um panorama para o futuro. O relatório já se provou 80% preciso nos últimos cinco anos. E desta vez, muitas tendências apontam para uma mudança radical no comportamento das pessoas, com preferências e hábitos incomuns.

No mundo da "moda", há uma crescente preferência por um estilo inspirado na vida marinha, sem poupar exageros, como tatuagem de sardinha e casaco de tricô trançado. Já no campo da "beleza", muitas pessoas vão investir em opções de maquiagens escuras e cabelo ondulado molhado que façam referências às figuras míticas das sereias.

Quando o assunto é "gastronomia", a predileção do público também será marcada por algumas contradições em 2025. Segundo o Pinterest Predicts, as buscas na plataforma indicam o interesse dos usuários em bebidas gasosas e originais, principalmente refrigerantes caseiros. Mas, para aqueles que gostam de doces, as pessoas tendem a dar as costas para sobremesas refinadas e com visual sofisticado. Os paladares vão priorizar bolos com aparência 'caótica' e deformados, que tragam uma experiência maluca. (Veja abaixo a lista completa de tendências para 2025 do Pinterest)

A hora e a vez da ousadia e do maximalismo

Em 2025, a singularidade será a palavra-chave, com pessoas explorando formas ousadas de se expressar e mergulhando em experiências sensoriais e ecléticas, explica Rogério Nicolai, diretor de negócios do Pinterest no Brasil, em bate-papo com a EXAME.

"As pessoas estão mais audaciosas sobre como vão se vestir e se mostrar para o mundo. Nos relatórios dos dois últimos anos, acertamos nas tendências das pessoas em usar roupas ou tatuagens que representavam algas, águas-vivas e cogumélos. Agora, notamos o interesse por novos elementos que se associam à vida marinha. Também observamos uma preferência pelo azul anil em tom forte no ano passado, e ao que tudo indica, vamos seguir para cores mais fortes em 2025".

Para o executivo, essa alteração nos costumes e gostos são impulsionados pelos usuários que fazem parte da geração Z. Embora o relatório do Pinterest envolva comportamentos e interesses de todas as faixas etárias, o grupo nascido a partir de 1995 lidera 65% das tendências.

"A geração Z tem uma participação muito grande em quase tudo que vêm pela frente, incluíndo um afastamento do minimalismo, em favor do maximalismo. O que vemos agora é reflexo de uma série de buscas que há muito tempo crescem no Pinterest. As pessoas buscam a plataforma para se inspirar em elementos que possam ajudá-las a planejar suas próximas ações", diz.

Rogério afirma que o momento é marcado pela procura de estilos e ideias que fujam do cotidiano e do 'normativo'. As pessoas estão abrindo suas mentes para além do óbvio.

"É comum que os usuários busquem por algo que ainda não sabem que querem. E se inspirem naquilo que seja diferente e atraente. É um espaço para aqueles que querem realizar desejos e são influenciados pelas perspectivas de outras pessoas na rede. É um ciclo continuo, que vai construíndo esse conjunto de estilos e comportamentos".

Referência para usuários atrás de novidades, o Pinterest tem um espaço único em vários aspectos da vida humana. Como uma espécie de consultor para pessoas que geralmente encaram dúvidas na hora de tomar decisões. "Hoje, a ferramenta tem impactado muito as pessoas em questões bem rotineiras, como as escolhas de decoração de uma casa e o look para uma festa ou trabalho", diz.

"Mas, existe um universo ainda desconhecido pela maioria dos usuários. Existem pessoas recorrem ao Pinterest para encontrar dicas de gastronomia, receitas e as maneiras inusitadas de receber os convidados em casa. Até mesmo dar festas com características bem peculiares ou sofisticadas".

Além da rotina do público, o Pinterest também se tornou um queridinho para vários empreendedores, que usam a plataforma para entender e antecipar comportamentos e preferências de determinados grupos.

"Além do relatório Predicts, temos a ferramenta Trends Tool que é aberta a todos os usuários que tenham um perfil de negócios. São insights que tem ajudado as pequenas e grandes empresas a planejarem suas estratégias de vendas e oferecer produtos que atendam as novas necessidades de seus clientes no momento de compra".

Confira as 20 principais tendências do Pinterest Predicts para planejar sua vida em estilo e consumo:

Viagem

Altas viagens: a praia e a cidade tiraram férias: em 2025, as montanhas vão virar o destino preferido de muita gente, preenchendo o roteiro de viagem das gerações Z e X. Além de pesquisar os cenários em si, as pessoas vão procurar atividades e looks ideais pra viver a vida nas alturas.

Moda

Par de vaso : ter opiniões parecidas é bom, mas já experimentou usar o mesmo look que alguém de quem você gosta? Em 2025, vai ter amigos, casais e grupos inteiros usando roupas, acessórios e outros detalhes combinando, numa demonstração pública de carinho e estilo.

: ter opiniões parecidas é bom, mas já experimentou usar o mesmo look que alguém de quem você gosta? Em 2025, vai ter amigos, casais e grupos inteiros usando roupas, acessórios e outros detalhes combinando, numa demonstração pública de carinho e estilo. Estilo al mare : as gerações Z e X têm surfado na onda de uma nova atitude marítima descontraída e explorado casacos de tricô trançado, tops listrados e até tatuagens de sardinha. É um verdadeiro mar de ideias!

: as gerações Z e X têm surfado na onda de uma nova atitude marítima descontraída e explorado casacos de tricô trançado, tops listrados e até tatuagens de sardinha. É um verdadeiro mar de ideias! Motomoda : a geração Z e os baby boomers vão revelar toda sua rebeldia e mostrar que isso não é só um look – é um estilo de vida. Grandes bolsas de couro, saia esvoaçante, bota de motoqueiro e um pouco de franja: chegou a hora de subir na garupa e desfilar essa tendência.

: a geração Z e os baby boomers vão revelar toda sua rebeldia e mostrar que isso não é só um look – é um estilo de vida. Grandes bolsas de couro, saia esvoaçante, bota de motoqueiro e um pouco de franja: chegou a hora de subir na garupa e desfilar essa tendência. Ecopunk: os baby boomers e a geração Z são rebeldes com uma causa e têm revolucionado a vida sustentável com moda reciclável, jardins autossuficientes e outras estéticas ecológicas. No Pinterest, essas pessoas têm buscado cada vez mais termos como "casa solarpunk", "moda solarpunk" e "jardinagem caótica".

Decoração

Casa vibrante : é hora de abraçar sua criança interior e se divertir pintando em 2025. As gerações Z e X planejam colorir a casa com tons vibrantes e decoração com contraste, criar murais pintados à mão e ainda renovar portas e móveis com uma explosão de cores.

: é hora de abraçar sua criança interior e se divertir pintando em 2025. As gerações Z e X planejam colorir a casa com tons vibrantes e decoração com contraste, criar murais pintados à mão e ainda renovar portas e móveis com uma explosão de cores. Lar, eclético lar: entre e fique à vontade, mas tente não tropeçar nos cacarecos. Em 2025, a decoração vai seguir um rumo deliciosamente maximalista, abrindo a porta pra uma mistura ousada de estilos, estampas, cores e texturas. Entre o vintage e o moderno, o boho e o chique: é assim que a geração X e os boomers vão se sentir em casa.

Categoria Cruzada

Cerejamania : a geração Z e os millennials vão transformar a cereja em uma estética completa e incluir a frutinha em maquiagens, menus e pastas de humor no próximo ano, com "vibe de cereja", "carro cor de cereja" e "martini com cereja" já subindo nas pesquisas. Uma coisa é certa: a cereja vai ser a estrela da festa em 2025.

: a geração Z e os millennials vão transformar a cereja em uma estética completa e incluir a frutinha em maquiagens, menus e pastas de humor no próximo ano, com "vibe de cereja", "carro cor de cereja" e "martini com cereja" já subindo nas pesquisas. Uma coisa é certa: a cereja vai ser a estrela da festa em 2025. Bem bonequinha : menos Barbie e mais Polly Pocket. Os millennials e a geração X estão prontos para explorar tudo sobre maquiagem de boneca, ideias para quarto fofinho e pingentes de colar delicados e coloridos. Esse público está criando verdadeiras casas de bonecas, com buscas crescentes por "mini coisas" e "maquiagem de boneca".

: menos Barbie e mais Polly Pocket. Os millennials e a geração X estão prontos para explorar tudo sobre maquiagem de boneca, ideias para quarto fofinho e pingentes de colar delicados e coloridos. Esse público está criando verdadeiras casas de bonecas, com buscas crescentes por "mini coisas" e "maquiagem de boneca". Viver como reis: a geração Z e os millennials estão focados na vibe medieval, explorando inspiração de decoração ao estilo castelo antigo e looks e acessórios góticos. E como a gente sabe disso? As buscas por termos como "anel de rubi antigo", "vestido medieval azul" e "planta de casa estilo castelo" não param de crescer.

Beleza

Divina Diva : as mulheres vão se tratar como deusas em 2025, revelando segredos de beleza que não iluminam só o look, mas também a autoestima de qualquer pessoa. No Pinterest, entre as mulheres da geração Z e as baby boomers, o termo de pesquisa "aesthetic de energia de deusa" está em alta.

: as mulheres vão se tratar como deusas em 2025, revelando segredos de beleza que não iluminam só o look, mas também a autoestima de qualquer pessoa. No Pinterest, entre as mulheres da geração Z e as baby boomers, o termo de pesquisa "aesthetic de energia de deusa" está em alta. Feitiço do mar : a beleza sombria e misteriosa é a próxima tendência entre a geração Z e os millennials que, em 2025, vão mergulhar a fundo em looks de maquiagem escura de sereia, cabelo ondulado molhado e unhas inspiradas no mar.

: a beleza sombria e misteriosa é a próxima tendência entre a e os millennials que, em 2025, vão mergulhar a fundo em looks de maquiagem escura de sereia, cabelo ondulado molhado e unhas inspiradas no mar. Maquiaura: pra realçar belezas únicas e manifestar a identidade de cada pessoa, não basta usar aquela mesma maquiagem básica de sempre. Em 2025, a geração Z e os boomers vão guiar essa tendência feita de cores inusitadas e efeitos tão lindos que são quase místicos. Vai um blush roxo aí?

Produtos e serviços para pais e mães

Chá de bebê diferente: os chás de bebê tradicionais focam nos presentes e nos convidados. Isso já era. A vibe agora é ajudar papais e mamães a se prepararem para o período pós-parto e arrumar a casa com comidas para congelar, buquê de fraldas e organização do armário do bebê. Para a geração Z e os millennials, os chás de fralda intimistas são a grande pedida.

Comida e bebida

Vaca preta : numa pedida da geração Z e dos millennials, em 2025, as bebidas gasosas e coloridas vão ganhar receitas caseiras pra lá de originais, e vemos isso com a alta na busca por termos como "refrigerante cremoso aesthetic", "receitas de bebidas com refrigerante" e "refrigerante caseiro".

: numa pedida da geração Z e dos millennials, em 2025, as bebidas gasosas e coloridas vão ganhar receitas caseiras pra lá de originais, e vemos isso com a alta na busca por termos como "refrigerante cremoso aesthetic", "receitas de bebidas com refrigerante" e "refrigerante caseiro". Bolos caóticos : em 2025, os bolos bonitos vão dar lugar aos bolos bobos, engraçados e com temas pra lá de excêntricos. Para a geração X e os baby boomers , quanto mais maluco e estranho, melhor.

: em 2025, os bolos bonitos vão dar lugar aos bolos bobos, engraçados e com temas pra lá de excêntricos. Para a , quanto mais maluco e estranho, melhor. Fato curioso : as buscas por "bolo em formato de rato" estão se multiplicando como típicos roedores.

: as buscas por "bolo em formato de rato" estão se multiplicando como típicos roedores. Picle-se: em 2025, o humilde pepino vai ser promovido a picles – e a uma verdadeira paixão culinária. A julgar pelo histórico de pesquisa, a geração X e os millennials vão curtir até bolos de picles, picles frito, molho de picles, margaritas com picles e picles de pico de gallo, levando esse toque ácido a preparos clássicos e a outros não tão óbvios.

Comemorações

Borogodó rococó : em 2025, as festas e principalmente os casamentos vão emanar um estilo histórico digno de realeza combinando grandiosidade com delicadeza. E a geração Z e os boomers também vão explorar as cores claras e a riqueza de detalhes dessa estética na maquiagem, na moda e na decoração.

: em 2025, as festas e principalmente os casamentos vão emanar um estilo histórico digno de realeza combinando grandiosidade com delicadeza. E a geração Z e os boomers também vão explorar as cores claras e a riqueza de detalhes dessa estética na maquiagem, na moda e na decoração. Social surreal: a geração X e os baby boomers vão ir a fundo no surrealismo moderno em 2025 – ostentando arranjos de flores inesperados, velas curvas e centros de mesa muito originais. As buscas por "aesthetic de Salvador Dalí" indicam uma atração pelo movimento da arte surrealista.

Entretenimento

Player 1: mais do que nunca, as gerações X e Z estão buscando organizar suas vidas digitais personalizando o cabelo, os looks e até os acessórios dos seus avatares. Vemos essa estética em alta em buscas por termos como "ideias para foto de perfil anos 2000", "códigos de looks fofos" e "códigos de saia".