Líder em moda tech no país anuncia mudanças e mira 70% do mercado global

A cada 10 peças de vestuário produzidas pela indústria nacional, sete passam pelo uso de alguma das tecnologias desenvolvidas pela Audace, com sede em Florianópolis

Matheus Fagundes, presidente global da Audaces (Divulgação/Divulgação)

Rafael Martini
Rafael Martini

Editor da Região Sul

Publicado em 10 de fevereiro de 2026 às 15h45.

A multinacional Audaces iniciou 2026 com mudanças profundas em sua governança, com foco na liderança internacional da moda tech até 2030. Matheus Diogo Fagundes assumiu como presidente global da companhia e a empresa passou a operar em duas verticais, software e hardware, cada uma com gestão executiva dedicada.

Líder de mercado no Brasil e na América Latina, a Audaces mira agora alcançar até 70% de participação no mercado mundial de tecnologia para a moda. Presente em mais de 120 países, no Brasil, por exemplo, de cada 10 peças de vestuário produzidas, sete passam por alguma de suas tecnologias ao longo da cadeia produtiva.

A nova arquitetura de comando foi desenhada para sustentar uma empresa que deixou de ser apenas fornecedora de softwares industriais e passou a se posicionar como um grupo global de tecnologia para toda a cadeia da moda, conectando criação, produção, gestão e venda em um único ecossistema digital.

A segmentação das operações busca acelerar decisões, aproximar a gestão das demandas do mercado e eliminar gargalos em um setor cada vez mais pressionado por eficiência, velocidade e integração entre tecnologia criativa e automação industrial.

Jorimar Lorenzi, ex-diretor de vendas, assumiu como diretor executivo da vertical de Softwares, responsável pelo desenvolvimento de soluções digitais para design, modelagem e gestão de coleções.

Já a área de Hardwares, focada em automação industrial e equipamentos com inteligência embarcada, passou a ser liderada por Magner Steffens, que antes respondia pelas operações da empresa na Europa, África e Ásia. “A nova estrutura permite que a liderança seja mais estratégica e próxima das dores reais do cliente na ponta”, afirma Lorenzi.

Crescimento acelerado

A reorganização ocorre em meio a um ciclo de crescimento acelerado. A Audaces vem registrando expansão média de 30% ao ano e projeta manter esse ritmo ao longo de 2026, impulsionada tanto pela expansão orgânica quanto por uma estratégia estruturada de aquisições.

Até o fim da década, o plano prevê investimentos de aproximadamente R$ 1 bilhão para acelerar a internacionalização, ampliar o portfólio de soluções e consolidar operações estratégicas em mercados-chave. A meta é dobrar de tamanho até 2030, apoiada por uma rede que deve alcançar cerca de 330 canais de distribuição entre franquias e representantes ao redor do mundo.

Dentro dessa estratégia, novos movimentos de M&A já estão sendo preparados para o primeiro trimestre de 2026, com foco em ativos tecnológicos que complementem o ecossistema da companhia, especialmente nas áreas de criação digital, automação produtiva e experiência de compra.

A visão da Audaces é operar como uma plataforma completa para a indústria da moda, acompanhando todo o ciclo do produto — do desenho à entrega ao consumidor final.

A inteligência artificial ocupa papel central nesse novo ciclo. A companhia prepara o lançamento de ferramentas voltadas à criação automatizada de fotos, coleções, campanhas e catálogos digitais, com impacto direto na redução de prazos e no ganho de velocidade de lançamento das marcas.

Outras soluções com IA estão sendo incorporadas à sala de corte industrial, ampliando eficiência operacional, controle de desperdícios e gestão da produção em tempo real. No e-commerce, novas tecnologias prometem transformar vitrines digitais, personalizar buscas e sugerir combinações de produtos, elevando conversão e aprimorando a experiência do consumidor.

No Brasil, a companhia mantém sua sede fabril em Palhoça (SC), inaugurada em 2008 e continuamente modernizada com investimentos em maquinário, eficiência produtiva e práticas sustentáveis. Multinacional ítalo-brasileira, a Audaces também inaugurou em agosto de 2025 sua nova sede corporativa em Florianópolis, reforçando o vínculo com a cidade onde nasceu mesmo em meio à forte expansão internacional.

Matheus Diogo Fagundes, executivo com mais de 20 anos de experiência nos setores de moda e tecnologia, que nos últimos anos foi responsável por conduzir a expansão da Audaces nas Américas está à frente deste novo ciclo global. Formado em Comércio Exterior, possui MBA e especializações executivas pela Fundação Dom Cabral, Fundação Vanzolini, London Business School e Bunka Fashion University, no Japão.

Segundo o executivo, a nova governança foi desenhada para sustentar crescimento acelerado com disciplina estratégica, integração entre unidades de negócio e foco em escala global.

Sobre a empresa

A trajetória da Audaces começou em 1992, em Florianópolis, a partir de um projeto universitário desenvolvido por estudantes de Ciência da Computação da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Claudio Grando e Ricardo Cunha.

O primeiro software, inicialmente voltado à indústria moveleira, evoluiu rapidamente para soluções que transformaram a cadeia produtiva da moda. O processo de internacionalização teve início em 1996 e ganhou novo patamar com a abertura da sede europeia em Rovereto, na Itália, em 2017.

Hoje, mais de 100 mil profissionais utilizam diariamente suas tecnologias em um ecossistema que conecta criação, produção, gestão e comercialização em um único ambiente digital.

Entre os pilares estão plataformas de design e modelagem, sistemas de automação industrial e soluções de e-commerce fortalecidas pela aquisição da Sizebay em 2024, responsável por um dos maiores provadores virtuais do mundo. A operação marcou a consolidação da Audaces como grupo tecnológico, deixando de atuar como marca isolada para operar como plataforma integrada.

