Líder em moda tech no país anuncia mudanças e mira 70% do mercado global

A multinacional Audaces iniciou 2026 com mudanças profundas em sua governança, com foco na liderança internacional da moda tech até 2030. Matheus Diogo Fagundes assumiu como presidente global da companhia e a empresa passou a operar em duas verticais, software e hardware, cada uma com gestão executiva dedicada.

Líder de mercado no Brasil e na América Latina, a Audaces mira agora alcançar até 70% de participação no mercado mundial de tecnologia para a moda. Presente em mais de 120 países, no Brasil, por exemplo, de cada 10 peças de vestuário produzidas, sete passam por alguma de suas tecnologias ao longo da cadeia produtiva.

A nova arquitetura de comando foi desenhada para sustentar uma empresa que deixou de ser apenas fornecedora de softwares industriais e passou a se posicionar como um grupo global de tecnologia para toda a cadeia da moda, conectando criação, produção, gestão e venda em um único ecossistema digital.

A segmentação das operações busca acelerar decisões, aproximar a gestão das demandas do mercado e eliminar gargalos em um setor cada vez mais pressionado por eficiência, velocidade e integração entre tecnologia criativa e automação industrial.

Jorimar Lorenzi, ex-diretor de vendas, assumiu como diretor executivo da vertical de Softwares, responsável pelo desenvolvimento de soluções digitais para design, modelagem e gestão de coleções.

Já a área de Hardwares, focada em automação industrial e equipamentos com inteligência embarcada, passou a ser liderada por Magner Steffens, que antes respondia pelas operações da empresa na Europa, África e Ásia. “A nova estrutura permite que a liderança seja mais estratégica e próxima das dores reais do cliente na ponta”, afirma Lorenzi.

Crescimento acelerado

A reorganização ocorre em meio a um ciclo de crescimento acelerado. A Audaces vem registrando expansão média de 30% ao ano e projeta manter esse ritmo ao longo de 2026, impulsionada tanto pela expansão orgânica quanto por uma estratégia estruturada de aquisições.

Até o fim da década, o plano prevê investimentos de aproximadamente R$ 1 bilhão para acelerar a internacionalização, ampliar o portfólio de soluções e consolidar operações estratégicas em mercados-chave. A meta é dobrar de tamanho até 2030, apoiada por uma rede que deve alcançar cerca de 330 canais de distribuição entre franquias e representantes ao redor do mundo.

Dentro dessa estratégia, novos movimentos de M&A já estão sendo preparados para o primeiro trimestre de 2026, com foco em ativos tecnológicos que complementem o ecossistema da companhia, especialmente nas áreas de criação digital, automação produtiva e experiência de compra.

A visão da Audaces é operar como uma plataforma completa para a indústria da moda, acompanhando todo o ciclo do produto — do desenho à entrega ao consumidor final.

A inteligência artificial ocupa papel central nesse novo ciclo. A companhia prepara o lançamento de ferramentas voltadas à criação automatizada de fotos, coleções, campanhas e catálogos digitais, com impacto direto na redução de prazos e no ganho de velocidade de lançamento das marcas.

Outras soluções com IA estão sendo incorporadas à sala de corte industrial, ampliando eficiência operacional, controle de desperdícios e gestão da produção em tempo real. No e-commerce, novas tecnologias prometem transformar vitrines digitais, personalizar buscas e sugerir combinações de produtos, elevando conversão e aprimorando a experiência do consumidor.

No Brasil, a companhia mantém sua sede fabril em Palhoça (SC), inaugurada em 2008 e continuamente modernizada com investimentos em maquinário, eficiência produtiva e práticas sustentáveis. Multinacional ítalo-brasileira, a Audaces também inaugurou em agosto de 2025 sua nova sede corporativa em Florianópolis, reforçando o vínculo com a cidade onde nasceu mesmo em meio à forte expansão internacional.

Matheus Diogo Fagundes, executivo com mais de 20 anos de experiência nos setores de moda e tecnologia, que nos últimos anos foi responsável por conduzir a expansão da Audaces nas Américas está à frente deste novo ciclo global. Formado em Comércio Exterior, possui MBA e especializações executivas pela Fundação Dom Cabral, Fundação Vanzolini, London Business School e Bunka Fashion University, no Japão.

Segundo o executivo, a nova governança foi desenhada para sustentar crescimento acelerado com disciplina estratégica, integração entre unidades de negócio e foco em escala global.

Sobre a empresa

A trajetória da Audaces começou em 1992, em Florianópolis, a partir de um projeto universitário desenvolvido por estudantes de Ciência da Computação da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Claudio Grando e Ricardo Cunha.

O primeiro software, inicialmente voltado à indústria moveleira, evoluiu rapidamente para soluções que transformaram a cadeia produtiva da moda. O processo de internacionalização teve início em 1996 e ganhou novo patamar com a abertura da sede europeia em Rovereto, na Itália, em 2017.

Hoje, mais de 100 mil profissionais utilizam diariamente suas tecnologias em um ecossistema que conecta criação, produção, gestão e comercialização em um único ambiente digital.

Entre os pilares estão plataformas de design e modelagem, sistemas de automação industrial e soluções de e-commerce fortalecidas pela aquisição da Sizebay em 2024, responsável por um dos maiores provadores virtuais do mundo. A operação marcou a consolidação da Audaces como grupo tecnológico, deixando de atuar como marca isolada para operar como plataforma integrada.