Essas são as cinco etapas para criar um bom plano de marketing com IA

Planejar marketing sempre foi uma tarefa central para empresas que buscam crescer de forma estruturada. Nos últimos anos, esse processo passou a contar com um novo apoio: a inteligência artificial.

Em vez de substituir o planejamento tradicional, a IA vem sendo usada como ferramenta para organizar informações, identificar padrões, simular cenários e apoiar decisões ao longo do funil de marketing. As informações foram retiradas do Entrepreneur.

Veja as 5 etapas estratégicas para desenvolver um plano de marketing usando IA:

1. Diagnóstico do negócio com apoio de dados

Antes de definir ações, é necessário entender o cenário atual do negócio. Tradicionalmente, essa etapa envolve a análise de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças.

Com o uso de IA, esse diagnóstico pode incorporar volumes maiores de dados internos e externos, como histórico de vendas, comportamento de clientes, desempenho de campanhas e movimentações do mercado.

Ferramentas baseadas em inteligência artificial ajudam a organizar essas informações, identificar padrões recorrentes e destacar pontos de atenção que podem passar despercebidos em análises manuais.

2. Definição de metas mais mensuráveis

Um plano de marketing depende de objetivos claros e mensuráveis. A inteligência artificial pode apoiar essa etapa ao cruzar dados históricos com projeções, ajudando a estimar resultados possíveis dentro de diferentes cenários.

Metas específicas e acompanháveis continuam sendo o ponto de partida. Com apoio tecnológico, torna-se mais simples revisar indicadores, ajustar expectativas e acompanhar a evolução das ações ao longo do tempo.

3. Identificação do público e construção de marca

Conhecer o público-alvo é essencial para qualquer estratégia de marketing. A inteligência artificial contribui ao analisar comportamentos de consumo, interesses e interações anteriores com a marca.

Essas análises permitem segmentações mais detalhadas e ajudam a alinhar a comunicação aos diferentes perfis de clientes. No contexto da construção de marca, a IA também pode apoiar a identificação de canais e formatos de conteúdo mais aderentes a cada audiência.

4. Geração de interesse e apoio à conversão

Ao longo do funil, o desafio passa a ser transformar atenção em interesse e, depois, em compra. A IA vem sendo utilizada para apoiar desde a criação de conteúdos até testes de mensagens, ofertas e jornadas de compra.

Histórias seguem como um elemento central do marketing, agora combinadas com dados que indicam quais abordagens geram mais engajamento e em quais etapas do funil ocorrem maiores desistências.

5. Relacionamento e retenção orientados por dados

A etapa final do plano de marketing envolve manter o cliente ativo e engajado com a marca. Nesse ponto, a experiência do cliente se torna parte do próprio marketing.

Soluções com IA ajudam a acompanhar padrões de comportamento no pós-venda, identificar riscos de perda de clientes e personalizar comunicações de acordo com o histórico de relacionamento, apoiando estratégias de retenção ao longo do tempo.

