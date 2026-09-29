'Madrinha da IA' vira executiva da AMD em negócio de US$ 8,2 bilhões com a World Labs

RESUMO ＋ A AMD anunciou a compra da World Labs, startup de inteligência artificial fundada por Fei-Fei Li, por US$ 8,2 bilhões em ações. A aquisição leva a criadora do ImageNet ao cargo de vice-presidente executiva e cientista-chefe da AMD e reforça a disputa com a Nvidia no desenvolvimento de modelos de mundo, tecnologia voltada a robôs, simulações 3D e sistemas de IA capazes de entender ambientes físicos.

A AMD concordou em pagar US$ 8,2 bilhões, em ações, pela World Labs, startup fundada por Fei-Fei Li, na segunda maior aquisição da história da fabricante de chips.

O acordo, anunciado na segunda-feira, 28, levará Li ao cargo de vice-presidente executiva e cientista-chefe da AMD, subordinada à CEO Lisa Su, e deve ser concluído até o fim do ano, sujeito à aprovação de reguladores, segundo as empresas. Só a compra da Xilinx, por cerca de US$ 50 bilhões em 2022, foi maior, de acordo com a CNBC.

O que a World Labs faz?

Li, professora de Stanford, é às vezes chamada de "madrinha da IA" por ter criado o ImageNet, base de imagens que ajudou a viabilizar o aprendizado profundo, segundo a Fortune.

A World Labs, fundada em 2024, desenvolve modelos de mundo, sistemas de IA que geram e simulam ambientes em três dimensões a partir de texto, imagem ou vídeo.

Modelos de mundo aprendem com vídeo e outros dados que mostram o espaço físico, e não com texto. A meta é uma IA que entenda como os objetos se movem, como uma bola que quica, capacidade considerada decisiva para levar a tecnologia a robôs humanoides, segundo a Fortune.

A falta de dados reais para treinar robôs de uso geral faz dos dados sintéticos, gerados por esses modelos, uma peça central dessa aposta.

O primeiro produto da empresa, o Marble, transforma fotos, vídeos ou texto em cenas 3D que podem ser exploradas, e é apresentado como ferramenta de entretenimento e de criação de ambientes simulados para treinar robô.

Em setembro, a World Labs lançou o Atlas, em acesso antecipado para parceiros selecionados, que pode criar réplicas virtuais de fábricas e armazéns.

Em fevereiro, a startup levantou US$ 1 bilhão numa rodada que a avaliou em cerca de US$ 5 bilhões, valor que a empresa não confirmou, segundo reportagens. Participaram AMD, Nvidia, Autodesk, Emerson Collective, Fidelity e Sea.

O preço da compra é mais de 60% superior a essa avaliação. A Nvidia, principal rival da AMD e dona de US$ 99 bilhões em investimentos em empresas de IA, deve ter retorno relevante com a venda, segundo o SiliconANGLE.

Por que uma fabricante de chips quer um laboratório

A AMD diz que entender as cargas de trabalho de fronteira, como as criadas na World Labs, vai orientar o roteiro de seus chips. "Construir as plataformas de computação para a próxima geração de IA exige um entendimento profundo de como os modelos estão evoluindo", diz Su.

A compra também aproxima a AMD da Nvidia num terreno em que a rival largou na frente. A Nvidia já oferece uma família de modelos de mundo de pesos abertos, o Cosmos, enquanto a AMD só disponibilizava ao público modelos de texto e vídeo. As duas empresas já tinham, desde o ano passado, uma parceria para otimizar o treino e a inferência dos modelos da World Labs em chips da AMD.

"Sem um esforço focado em hardware, a IA fica limitada em eficiência e em escala. E, para os nossos propósitos, continua presa ao mundo digital", afirma Li em publicação no X. A equipe da World Labs continuará a pesquisar modelos dentro da AMD.

É o segundo negócio bilionário de uma fabricante de chips com uma empresa de IA em menos de um mês. Em 3 de setembro, a Nvidia concordou em comprar a Hugging Face por cerca de US$ 12,9 bilhões, com fechamento previsto para o primeiro semestre de 2027, segundo documento enviado à SEC.

Li defende que a linguagem não basta. "Construímos a empresa guiados pela crença fundamental de que a linguagem sozinha não é suficiente para o desenvolvimento de modelos. O universo não é feito de palavras, é feito de coisas reais", afirma.