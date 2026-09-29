Inteligência Artificial

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'Madrinha da IA' vira executiva da AMD em negócio de US$ 8,2 bilhões com a World Labs

Startup desenvolve 'modelos de mundo' para simular ambientes em 3D, tecnologia considerada chave para o avanço de robôs humanoides e dados sintéticos

AMD: empresa entra na corrida de IA em 3D (NurPhoto / Colaborador/Getty Images)

AMD: empresa entra na corrida de IA em 3D (NurPhoto / Colaborador/Getty Images)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 08h52.

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RESUMO ＋

A AMD anunciou a compra da World Labs, startup de inteligência artificial fundada por Fei-Fei Li, por US$ 8,2 bilhões em ações. A aquisição leva a criadora do ImageNet ao cargo de vice-presidente executiva e cientista-chefe da AMD e reforça a disputa com a Nvidia no desenvolvimento de modelos de mundo, tecnologia voltada a robôs, simulações 3D e sistemas de IA capazes de entender ambientes físicos.

A AMD concordou em pagar US$ 8,2 bilhões, em ações, pela World Labs, startup fundada por Fei-Fei Li, na segunda maior aquisição da história da fabricante de chips.

O acordo, anunciado na segunda-feira, 28, levará Li ao cargo de vice-presidente executiva e cientista-chefe da AMD, subordinada à CEO Lisa Su, e deve ser concluído até o fim do ano, sujeito à aprovação de reguladores, segundo as empresas. Só a compra da Xilinx, por cerca de US$ 50 bilhões em 2022, foi maior, de acordo com a CNBC.

O que a World Labs faz?

Li, professora de Stanford, é às vezes chamada de "madrinha da IA" por ter criado o ImageNet, base de imagens que ajudou a viabilizar o aprendizado profundo, segundo a Fortune.

A World Labs, fundada em 2024, desenvolve modelos de mundo, sistemas de IA que geram e simulam ambientes em três dimensões a partir de texto, imagem ou vídeo.

Modelos de mundo aprendem com vídeo e outros dados que mostram o espaço físico, e não com texto. A meta é uma IA que entenda como os objetos se movem, como uma bola que quica, capacidade considerada decisiva para levar a tecnologia a robôs humanoides, segundo a Fortune.

A falta de dados reais para treinar robôs de uso geral faz dos dados sintéticos, gerados por esses modelos, uma peça central dessa aposta.

O primeiro produto da empresa, o Marble, transforma fotos, vídeos ou texto em cenas 3D que podem ser exploradas, e é apresentado como ferramenta de entretenimento e de criação de ambientes simulados para treinar robô.

Em setembro, a World Labs lançou o Atlas, em acesso antecipado para parceiros selecionados, que pode criar réplicas virtuais de fábricas e armazéns.

Em fevereiro, a startup levantou US$ 1 bilhão numa rodada que a avaliou em cerca de US$ 5 bilhões, valor que a empresa não confirmou, segundo reportagens. Participaram AMD, Nvidia, Autodesk, Emerson Collective, Fidelity e Sea.

O preço da compra é mais de 60% superior a essa avaliação. A Nvidia, principal rival da AMD e dona de US$ 99 bilhões em investimentos em empresas de IA, deve ter retorno relevante com a venda, segundo o SiliconANGLE.

Por que uma fabricante de chips quer um laboratório

A AMD diz que entender as cargas de trabalho de fronteira, como as criadas na World Labs, vai orientar o roteiro de seus chips. "Construir as plataformas de computação para a próxima geração de IA exige um entendimento profundo de como os modelos estão evoluindo", diz Su.

A compra também aproxima a AMD da Nvidia num terreno em que a rival largou na frente. A Nvidia já oferece uma família de modelos de mundo de pesos abertos, o Cosmos, enquanto a AMD só disponibilizava ao público modelos de texto e vídeo. As duas empresas já tinham, desde o ano passado, uma parceria para otimizar o treino e a inferência dos modelos da World Labs em chips da AMD.

"Sem um esforço focado em hardware, a IA fica limitada em eficiência e em escala. E, para os nossos propósitos, continua presa ao mundo digital", afirma Li em publicação no X. A equipe da World Labs continuará a pesquisar modelos dentro da AMD.

É o segundo negócio bilionário de uma fabricante de chips com uma empresa de IA em menos de um mês. Em 3 de setembro, a Nvidia concordou em comprar a Hugging Face por cerca de US$ 12,9 bilhões, com fechamento previsto para o primeiro semestre de 2027, segundo documento enviado à SEC.

Li defende que a linguagem não basta. "Construímos a empresa guiados pela crença fundamental de que a linguagem sozinha não é suficiente para o desenvolvimento de modelos. O universo não é feito de palavras, é feito de coisas reais", afirma.

Perguntas frequentes

Por que a AMD comprou a World Labs? ＋

A AMD comprou a World Labs para ampliar sua atuação em inteligência artificial e entender melhor as novas cargas de trabalho criadas por modelos avançados. A empresa afirma que a tecnologia da startup ajudará a orientar o desenvolvimento de seus próximos chips e plataformas de computação.

Quanto a AMD pagou pela World Labs? ＋

A AMD concordou em pagar US$ 8,2 bilhões em ações pela World Labs. A operação é a segunda maior aquisição da história da fabricante de chips, atrás apenas da compra da Xilinx, concluída em 2022 por cerca de US$ 50 bilhões.

Quem é Fei-Fei Li? ＋

Fei-Fei Li é professora de Stanford e uma das pesquisadoras mais conhecidas da inteligência artificial. Ela criou o ImageNet, uma grande base de imagens que ajudou a impulsionar o avanço do aprendizado profundo, tecnologia que se tornou fundamental para a evolução da IA moderna.

O que a World Labs faz? ＋

A World Labs desenvolve modelos de mundo, sistemas de inteligência artificial capazes de gerar e simular ambientes tridimensionais a partir de textos, imagens e vídeos. A tecnologia busca permitir que máquinas entendam melhor o ambiente físico.

O que são modelos de mundo na inteligência artificial? ＋

Modelos de mundo são sistemas de IA treinados para compreender e simular ambientes físicos. Diferentemente de modelos focados principalmente em texto, eles aprendem com dados como vídeos e imagens para entender relações espaciais, movimentos e comportamentos de objetos.

Por que modelos de mundo são importantes para robôs? ＋

Modelos de mundo podem ajudar robôs a entender como objetos e ambientes funcionam antes de agir no mundo real. A tecnologia é considerada uma peça importante para o desenvolvimento de robôs humanoides e máquinas capazes de executar tarefas mais complexas.

O que é o Marble, da World Labs? ＋

O Marble é o primeiro produto da World Labs. Ele transforma fotos, vídeos ou textos em cenas tridimensionais que podem ser exploradas e usadas para criação de ambientes virtuais ou simulações destinadas ao treinamento de robôs.

O que é o Atlas, da World Labs? ＋

O Atlas é uma ferramenta da World Labs que permite criar réplicas virtuais de ambientes como fábricas e armazéns. O produto foi lançado em acesso antecipado para parceiros selecionados.

Quanto valia a World Labs antes da compra pela AMD? ＋

A World Labs levantou US$ 1 bilhão em uma rodada realizada em fevereiro, que avaliou a startup em cerca de US$ 5 bilhões, segundo reportagens. A empresa não confirmou oficialmente essa avaliação.

Qual é a relação entre AMD e Nvidia na inteligência artificial? ＋

AMD e Nvidia disputam o mercado de chips usados para inteligência artificial. A Nvidia lidera o setor de aceleradores de IA, enquanto a AMD busca ampliar sua participação oferecendo alternativas de hardware e investindo em tecnologias ligadas aos modelos mais avançados.

Por que fabricantes de chips estão comprando empresas de inteligência artificial? ＋

Fabricantes de chips buscam acompanhar a evolução dos modelos de IA porque o desenvolvimento dessas tecnologias influencia diretamente a demanda por hardware. Ao adquirir laboratórios de IA, empresas como AMD e Nvidia podem aproximar o desenvolvimento de modelos das plataformas de computação que oferecem.

A Nvidia também fez uma grande aquisição em inteligência artificial recentemente? ＋

Sim. A Nvidia anunciou a compra da Hugging Face por cerca de US$ 12,9 bilhões, segundo documentos enviados à SEC. O negócio faz parte de uma estratégia da empresa para ampliar sua presença no ecossistema de inteligência artificial.

Fei-Fei Li continuará na World Labs após a aquisição? ＋

Após a conclusão do acordo, Fei-Fei Li assumirá o cargo de vice-presidente executiva e cientista-chefe da AMD. A equipe da World Labs continuará pesquisando modelos de mundo dentro da fabricante de chips.

Acompanhe tudo sobre:amd

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