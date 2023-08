Corinthians terá de pagar indenização à família de Tim Maia; entenda

A propaganda do Corinthians, que é baseada na música "Não Quero Dinheiro, Eu Só Quero Amar", de Tim Maia, pode sair mais cara do que o Timão esperava. Isso porque a Justiça de São Paulo condenou o clube a pagar uma indenização aos familiares do cantor.

A propaganda ficou famosa na torcida do Corinthians e costumava passar em comerciais no campeonato mundial de clubes de 2012, do qual o Timão saiu vencedor.

Até o momento, a Justiça não definiu o valor a ser pago pelo clube. A gravadora do cantor, Warner Chappel, junto da família, lutam por um valor de R$ 4 milhões. Eles detém os direitos da música.