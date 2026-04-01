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BBB 26: Qual foi a porcentagem que eliminou Solange Couto no Paredão?

Sister teve a maior rejeição da temporada 2026 do programa

Solange Couto: sister teve a maior rejeição do Big Brother Brasil 2026. (Reprodução / TV Globo)

Solange Couto: sister teve a maior rejeição do Big Brother Brasil 2026. (Reprodução / TV Globo)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 1 de abril de 2026 às 05h47.

Última atualização em 1 de abril de 2026 às 06h14.

O décimo segundo Paredão do Big Brother Brasil 26 aconteceu na noite desta terça-feira, 31, e foi marcado por um recorte da edição.

A eliminada, Solange Couto, teve a maior percentagem de rejeição de toda a temporada. 

Ranking de maiores rejeições do BBB 26 é atualizada; veja lista

A atriz recebeu 94,17% dos votos, enquanto Jordana e Marciele, que também disputavam o Paredão, receberam 3,54% e 2,29% respectivamente.

Paredão

O décimo segundo Paredão do BBB 26 foi formado no domingo, 29. A Líder Ana Paula indicarou Solange Couto, enquanto a casa votou em Jordana. Milena teve direito a uma indicação por ter atendido o Big Fone e escolheu Marciele. 

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Quem já foi eliminado?

Além de Solange, outros dez brothers já saíram pela porta do BBB 26: Aline Campos, Matheus, Brigido, Sarah Andrade, Marcelo, Maxiane, Babu, Breno, Jonas e Alberto. Pedro desistiu do programa, enquanto Henri Castelli teve que ser retirado do reality por razões médicas. Paulo Augusto, Sol Vega e Edilson foram expulsos por agressão.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três Graças. O horário de início da atração pode variar conforme o dia da semana.

No Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil
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