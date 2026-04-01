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BBB 26: que horas começa o programa nesta quarta? Hoje tem Prova do Líder

Edição desta quarta-feira, 1º de abril, vai mostrar os desdobramentos da eliminação de Solange Couto e a uma nova Prova do Líder

BBB 26: Solange Couto foi eliminada na última terça-feira, 31 (Reprodução/TV Globo)

BBB 26: Solange Couto foi eliminada na última terça-feira, 31 (Reprodução/TV Globo)

Da Redação
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Redação Exame

Publicado em 1 de abril de 2026 às 06h05.

Última atualização em 1 de abril de 2026 às 14h30.

O Big Brother Brasil 26 mantém a tradição de ir ao ar diariamente, de segunda a segunda.

Na maioria dos dias, o programa começa por volta das 22h25, depois da novela Três Graças — enquanto nas quartas começa às 23h30 e aos domingos, após o Fantástico.

Prova do Líder

A edição desta quarta-feira, 1º de abril, vai mudar o calendário do reality e realizar uma nova Prova do Líder.

Onde assistir ao BBB?

Pela TV aberta, será possível acompanhar o reality todos os dias depois da novela Três GraçasNo Globoplay é possível assistir ao BBB 26 de forma bem mais completa, já que assinantes da plataforma podem acessar câmeras exclusivas da casa e conteúdos extras.

Quanto tempo dura o BBB?

O Big Brother Brasil 26 terá duração aproximada de 100 dias, mantendo o formato já conhecido pelo público. Sendo assim, a previsão de término é no dia 22 de abril de 2026.

Acompanhe tudo sobre:BBBBig Brother Brasil
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